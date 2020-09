Televisa le quita la exclusividad a Polo Morín ¿Prefirieron a Lambda García?

Esta mañana Polo Morín, de 29 años de edad, dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter que ya no cuenta con un contrato de exclusividad por parte de la empresa Televisa, esto después de dedicarle una década de trabajo a la reconocida televisora de San Ángel.

Polo Morin destacó en su mensaje compartido en Twitter que se encontraba muy agradecido con Televisa por haberle brindado la oportunidad de trabajar en varias de sus producciones, posteriormente aseguró sentirse muy feliz con los buenos deseos que sus fieles fanáticos le dedicaban en su nueva etapa profesional.

“Oficialmente, ya no soy actor exclusivo de Televisa. Agradezco infinitamente el trabajo que la empresa me dio durante muchos años. Por el momento, estoy buscando hacer otro tipo de proyectos... GRACIAS al público que siempre me ha acompañado y espero siga conmigo. :)”, escribió el actor en Twitter.

Yo estoy muy contento e ilusionado con lo que viene. :)

Gracias por todos sus mensajes y buenos deseos. — Polo Morín (@Polo_Morin) September 1, 2020

Polo Morín recibe el apoyo de sus fans

Tal vez no lo sepas pero Polo Morin comenzó a trabajar para Televisa en 2010, su carrera actoral dio inicio a través de los programas 'Como dice el dicho' y 'La Rosa de Guadalupe', para posteriormente estar en proyectos de MVS Televisión como 'Último año' y 'Gossip Girl'.

Polo Morín recibió el apoyo de sus fans en redes sociales.

En lo que respecta a telenovelas, su primera aparición fue en 'Por ella soy Eva', seguido por 'Mi corazón es tuyo', 'Sueño de amor', 'El bien amado', 'Tenías que ser tú', y por último sorprendió en 'La reina soy yo' con dos personajes: Erick Cruz Montoya "El Pezkoi" y la versión joven de Carlos Cruz "Charlie Flow".

Te puede interesar: Polo Morín SIN ROPA presume lo que se perdió Lambda García

Internautan no aprueban que Televisa le haya quedado la exclusividad a Polo Morín.

Cabe mencionar que en dicha publicación de Polo Morín en Twitter no faltó quien arremetiera en contra de su ex-novio, el conductor Lambda García, argumentando que la empresa prefirió quedarse con él.

"Y se quedan con el pen... de Lambda. Ay, perdón lo tenía que decir", comentó uno de sus seguidores en el tweet de Polo Morin.

Fotografías: Instagram