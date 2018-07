Televisa le da tremenda cachetada a Albertano(VIDEO)

El comediante Albertano no se imaginaba lo que Televisa le estaba preparando, pues al enterarse de la noticia fue como una cachetada para el comediante, todo sto comenzó por los rumores que empezaron a circular en redes sociales, en Televisa no estaban muy contentos con el trabajo de Ariel Miramontes, quien da vida a 'Albertano', durante el Mundial, por ello consideraban, darle un boleto de avión y regresarlo a la Ciudad de México.

Tras este ultimátum, y durante el partido de la Selección de México contra Corea del sur, apareció Adrián Uribe, quien fue contactado por los ejecutivos para que les ayudara a subir el rating, curiosamente y días más tarde el comediante llegó a Rusia.

En ese momento, Adrián había afirmado que no fue en plan de trabajo, pero ahora todo se revela, pues el jueves pasado durante el programa 'La Jugada del Mundial', el comediante sorprendió a su amigo 'Albertano' y a quien le dio un fuerte mensaje.

"¿Albertano? ¿Albertano? Porque te voy a tener que estar abrazando (....) no está bien pelearnos en casa ajena, pero me dejaste abandonado en el hospital y casi me muero (...) yo muriéndome y tú disfrutando el Mundial", dijo Uribe en su personaje de 'El Vitor'.