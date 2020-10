Televisa la vetó, se desfiguró el rostro y ahora llegó a VLA causando polémica

Televisa y Tv Azteca son las televisoras más populares que hay en México, y varios famosos han pasado por sus estudios y sets de grabación, pero cuando se quedan sin trabajo, suelen buscar oportunidades en la competencia.

Este es el caso de Lucía Méndez, quien cuenta con más de 50 años de trayectoria artística, siendo una de las actrices y divas más importantes e icónicas del país, trabajando durante varios años en la televisora de San Angel.

Sin embargo, en los años 90 's esta famosa fue vetada de dicha empresa de entretenimiento, buscando refugio en Telemundo, y posteriormente en Tv Azteca, televisora a la que regresó recientemente como invitada en el programa Venga la Alegría.

La famosa estuvo en una entrevista con Flor Rubio, en donde presentó su nuevo sencillo “Mi México”, pero posterior a hablar de esta canción, abrió su corazón causando polémica al revelar lo que siente actualmente.

Explicó que en su vida personal nunca ha estado involucrada en un problema, sin embargo, siempre ha sido foco de las críticas, algunas relacionadas a su desfiguración en el rostro, o de presuntas mentiras que ha dicho.

Otras de las polémicas que le han causado enojo es cuando se dijo que su hijo es de Luis Miguel, sin embargo, le importa poco lo que dice la gente, y asegura que las críticas solo le hacen estar en boca de todos y seguir vigente en el medio.

“Los ataques son muy obvios, como que son preparados. Ves el perfil de esa persona y son bots. Me tienen bien analizada pero no me la pasaré demandando a todo el mundo o haciendo una investigación”