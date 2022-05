Televisa hizo llorar a Gomita y Toñita; recibieron mensajes del más allá

Televisa hizo llorar a la influencer y Toñita; recibieron mensajes del más allá

Gomita y Toñita dejaron estremecidos a los usuarios debido a las reacciones que tuvieron por una sección del programa "Hoy" de Televisa, pues el matutino tuvo como invitada a la médium Zulema Arroyo quien tuvo una sesión con los participantes de "Las Estrellas Bailan en Hoy".

Y es que, la médium psíquico pudo contactar con personas que fallecieron y a las que extrañan Araceli Ordaz y la ex alumna de La Academia, pues la experta les cuestionó si alguién tenía una abuela fallecida, por lo que Ordaz se puso a llorar, pues recibió un mensaje del más allá.

Anteriormente en La Verdad Noticias te hemos informado que la nueva temporada del reality show de Televisa ha dejado emocionados a los televidentes, incluso el primer baile de la influencer y Miguel Martínez recibió buenas críticas por parte de los jueces.

Araceli Ordaz y Toñita rompieron en llanto al recordar momentos dolorosos

Zulema Arroyo le comentó a la influencer lo siguiente: "Ella quiere que sepas que está contigo cada día de tu vida y cada día que piensas en ella. A ella le da mucha pena si ha habido discordia en la familia y no es lo que hubiera querido". Le dijo la vidente.

Por otro lado, la médium habló sobre un menor que no pudo llegar a la vida de Toñita, quien no pudo evitar soltar algunas lágrimas por el triste recuerdo, pues Arroyo le dijo: "No era el momento adecuado en tu vida que este niño o está niña específicamente viniera al mundo, pero no significa que no esté contigo".

¿Cuántos años tiene Gomita?

Araceli Ordaz

La creadora de contenido tiene 27 años de edad. Desde la infancia siempre soñó con aparecer en la televisión, por lo que comenzó participando en los circos durante su adolescencia, pero con el paso de los años ha logrado popularidad en las redes sociales.

La primera aparición de la influencer Gomita en la televisión fue en el programa "Se vale" donde se presentó con Lapizito. Mientras que Toñita saltó a la fama por su participación en la primera generación de La Academia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!