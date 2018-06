Televisa en problemas y cancela producciones, ¡se van dos más!

Tengo algún tiempo diciéndoles que estoy planeando una sorpresa increíble para ustedes. Como saben ya tengo un tiempo sin hacer novela, pero creo que fue un tiempo perfecto porque tuve la oportunidad de hacer 2 obras de teatro maravillosas y mi primera película , quería esperar un proyecto de Tv que realmente me emocionara y que creyera que ustedes lo iban a amar. Por fin puedo compartirles que este proyecto llego, estoy a punto de empezar grabaciones y muy pronto lo podrán disfrutar, estoy segura que lo van a amar, una novela llena de magia que nos va a hacer soñar y sonreír✨ espero de verdad que se enamoren de este proyecto como yo ya lo estoy. Corran YA a seguir @nubeylachicazul para que estén de la mano conmigo en esta aventura desde el principio. Photo by @esquedachris

