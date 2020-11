Televisa en PELIGRO tras la DETENCIÓN de Eleazar Gómez  ¡Terrible!

Televisa en PELIGRO tras la DETENCIoN de Eleazar Gomez

Eleazar Gómez es el actor de Televisa que está atravesando un duro momento de su vida, pues ha sido puesto en arresto tras haber quería atentar con la vida de su novia, la modelo peruana Stefany Valenzuela.

Ahora el actor pone en peligro a Televisa, ya que es uno de los protagonistas de la telenovela La mexicana y el güero; tal parece que al productor Nicandro Díaz le llueve sobre mojado; después de tener que mover su telenovela “La mexicana y el güero” a un horario familiar y menos afortunado, ahora se enfrenta a los cuestionamientos sobre lo que ocurrirá con el papel del actor Eleazar “N” en esta producción de Televisa.

¿En que afecta a Televisa la detención de Eleazar Gómez?

Hay que recordar que el actor mexicano da vida a Sebastián, quien al lado del actor Sian Chiong, quien interpreta a Diego conforman una pareja homosexual que está en proceso de aceptarse y trabajan para que su familia acepte sus preferencias sexuales pese a las imposiciones, puesto que incluso les arreglaron matrimonios.

Se ha dicho que aunque el papel de Eleazar N no es trascendental o viral como ocurrió con los Aristemos de Juan Osorio, su actual estado legal provocaría que el productor Nicandro Díaz tome decisiones en torno a su personaje, por lo que estas próximas horas serían cruciales.

Auqnue que hasta el momento se carece de información, Díaz dejó entrever que la situación que actualmente atraviesa su Eleazar “N” daría pie a modificaciones en el elenco y la historia de esta telenovela que en promedio de rating tiene alrededor de 600 mil televidentes.

Esto es lo que pasará con la telenovela

El productor de Televisa también compartió que todo el mes de diciembre continuarán con las grabaciones de La mexicana y el güero, por lo que el seguimiento del caso de abuso físico por parte del actor que interpreta a Sebastián provocaría desajustes en el elenco.

No hay un panorama certero de lo que está pasando, no sabemos qué vayan a determinar las autoridades. No sabemos qué vamos a hacer”, dijo Nicandro en entrevista con Eden Dorantes, quien lo abordó al salir de las instalaciones de la televisora.

Cabe destacar que Díaz prefirió no hacer más declaraciones sobre el apoyo que la televisora o la propia producción podría darle; esto porque se desconocía quién lo asesoraría legalmente. Más tarde se supo que Ángel Claude Bazán, hermano de Geraldine Bazán, será el abogado encargado.

