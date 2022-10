Televisa dio un sueldo pésimo a Violeta Isfel en Atrévete A Soñar

La actriz asegura que gana más en una publicación de Instagram que lo que ganó en un concierto.

Violeta Isfel ofreció una entrevista exclusiva al influencer Gusgri para el podcast Doble G en YouTube, en la cual dio un pequeño repaso sobre su exitosa trayectoria artística. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que confesó que Televisa le dio un salario pésimo por su participación antagónica en la telenovela ‘Atrévete a Soñar’.

Más honesta que nunca, la actriz reveló que el sueldo era muy poco en comparación a todo el esfuerzo que el elenco puso en el proyecto y a la popularidad que gozaba del mismo. De igual modo, mencionó que tampoco recibió regalías de la mercancía que vendía con su rostro y que intentó renegociar su contrato pero los productores se lo negaron.

Televisa no dio regalías a la actriz por los productos que se comercializaban con su rostro impreso.

“Yo te puedo decir que hoy ganó más con una historia en Instagram que lo que me pagaban en cada concierto”, fueron las fuertes declaraciones de Violeta Isfel, misma que ya figuran entre las principales noticias de la farándula mexicana.

Violeta Isfel, orgullosa de su personaje en Atrévete a Soñar

Pese a no tener un sueldo decente, la ganadora de Las Estrellas Bailan en Hoy 2 dejó en claro que estaría dispuesta a repetir su personaje de Antonella, pues considera que este proyecto impulsó su carrera artística y también le permitió explotar su talento al máximo, que era la oportunidad que ella tanto había buscado.

“Si a mi me dices que va a venir todo esto que he vivido, me lo vuelvo a aventar con el mismo sueldo. O sea, si vamos a crecer más como artistas, va, no me quejo; sí, no fue justo creo yo pero lo que vino después ha sido glorioso… Yo sé que jamás dejaré de ser Antonella, para nadie; y a Antonella le debo muchísimo y la amo profundamente”, declaró Violeta Isfel.

Escucha las declaraciones de la actriz a partir del 1:03:53.

¿Qué edad tiene Violeta Isfel?

Hoy en día, la actriz puede presumir que goza de gran éxito en el teatro y la televisión.

Violeta Isfel tiene 37 años de edad, ya que nació el 11 de junio de 1985. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz hizo su debut televisivo en 1997 pero fue hasta 2009 que cobró fama al dar vida a Antonella Rincón junto a Danna Paola y Eleazar Gómez en ‘Atrévete a Soñar’.

