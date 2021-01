Televisa debía DINERO a este importante director que murió ¿Quién reclamará?

José Ángel García, padre de Gael García Bernal es el famoso director que el pasado viernes 22 de enero falleció y tras su muerte su viuda, Bella de la Vega, reveló que Televisa le debe dinero al difunto.

Hay que destacar que la mujer ha sido muy abierta con los medios de comunicación para hablar sobre el deceso de quien fue su pareja sentimental por cuatro años, es por eso que durante una entrevista concedida el día del velorio de José Ángel García, Bella de la Vega dio detalles de los adeudos que el histrión ya no pudo cobrar en vida.

¿Por qué le debía televisa a este director?

La viuda expresó que Gael García Bernal nunca iba a visitar a su padre

Fue ahí mismo donde la también actriz expresó que Televisa debe dinero desde el año pasado, por unos capítulos de La Rosa de Guadalupe que fueron producidos por el originario de Michoacán.

La viuda expresó que Gael García Bernal nunca iba a visitar a su padre; adicionalmente, confesó que tampoco le ayudó a cuidarlo en su lecho de muerte: Sabía que estaba yo sola como mujer, una mujer sola cuidando a un hombre mayor y con pocos recursos porque no teníamos dinero, no somos gente rica, somos gente de trabajo, y trabajábamos por el día a día.

Pero eso no fue todo, pues expresó Bella de la Vega también complementó: No era de que ‘ay, tenemos unos buenos ahorros, vámonos a llevarte a un buen hospital’. No, no había, porque además Televisa debe dos pagos de José Ángel que van atrasados desde el año pasado de dos capítulos de ‘La Rosa de Guadalupe’ y no han entrado en la cuenta para poder solventar más gastos.

Por si fuera poco, Bella de la Vega contó que la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a la que estaba afiliado su marido, es la que ha corrido con los gastos de la hospitalización, velorio y cremación: La ANDA nos ha estado apoyando en todo, sobre todo porque mi esposo tenía más de 40 años de cotizar y era un socio honorario. Lo han apoyado en todo, se los agradecemos muchísimo.

Por último, la joven viuda también expresó uno de los últimos deseos de José Ángel García, mismo que ella está dispuesta a cumplir a cabalidad: La última voluntad es que yo me quedara con sus cenizas, que yo lo cuide. Y que él promete desde el cielo, se que por ahí anda y me está viendo, que me va a cuidar y yo lo voy a cuidar a él también. Eso es lo que siempre prometimos.

