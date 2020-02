Televisa de luto por MUERTE de la mamá de Eduardo Yáñez

El polémica actor Eduardo Yañez, está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, pues ha dado a conocer la mañana de este domingo el fallecimiento de su madre doña María Eugenia Lúevano.

Eduardo Yañez siempre se ha mostrado muy reservado con su vida privada, pero lo que siempre ha gritado a los cuatro vientos es el amor genuino que siente hacia su mamá, doña María Eugenia Lúevano a través de sus redes sociales.

Fue a través de sus redes sociales, que Eduardo Yañez, publicó temprano este domingo una serie de fotos junto a la mujer que lo trajo al mundo y al lado solo escribió: "Descansa en paz", dando a conocer de esta manera que su madre había fallecido.

Hay que destacar que Eduardo Yáñez la amaba tanto, que para su cumpleaños 81, el año pasado, le dedicó los siguientes versos: "Contigo, el tiempo no sucede. Contigo no temo a nada y hago lo imposible posible. Tú eres lo irreal, real y tu amor no duele nada".

Eduardo Yañez y su madre

Tal parece que el fuerte temperamento que caracteriza al actor, desaparecía cuando estaba a lado de su madre, con quien reía y se dejaba mimar; además de que siempre la presumía en sus redes sociales.

Hasta el momento el actor Eduardo Yáñez no informó cuál fue la causa de muerte de su mamá, peor sin duda debe estar viviendo sus horas más difíciles, pues desde pequeño fue muy apegado a su mamá, a la admiraba porque a pesar de enfrentar duras pruebas en el camino, nunca se detuvo para sacarlo adelante.

Cabe destacar que doña María Eugenia Luevano trabajó de celadora en un reclusorio de la Ciudad de México, por lo que Eduardo Yáñez no encontraba cómo devolverle todo lo que hizo por él, por ello el actor pagaba a unos cuidadores ( Alejandro Guillén y Monserrat Casas) para que la atendieran en su ausencia.

TE PUEDE INTERESAR: Eduardo Yañez: “Ni MIS WEBOS” Volvió a atacar a un reportero (FOTOS)

Pero, en noviembre de 2017 se supo que la señora María Eugenia, entonces de 80 años, era víctima de maltratos por parte de los cuidadores y la falta de atención y el supuesto abandono en el que vivía la señora, tuvo como consecuencia que perdiera un brazo, pero luego Yáñez demandó a los cuidadores y decidió internar a su madre en un asilo.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana