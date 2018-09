Televisa arremete y castiga a 'Coque' Muñiz

El pasado martes, Jorge 'El Coque' Muñiz, de la mano de Universal Music, presentó su nuevo material discográfico "Con la gente que me gusta”, proyecto con el que el querido conductor busca darse una nueva oportunidad, esto luego de salir del aire con ¡Pásale, yo invito!, proyecto que sólo pudo liderar por tres meses, pues TV Azteca decidió sacarlo del aire por los bajos niveles de audiencia que registró.

Ahora Televisa hizo lo mismo:

Pues Jorge 'El Coque' Muñiz manifestó sentirse decepcionado porque ninguna cámara de la empresa Televisa, la cual en más de una ocasión afirmó que lo "estimaba", asistió al evento.

Primero fue TV Azteca, ahora Televisa le pone su 'estate quieto' al Coque

"Me da tristeza porque todos son mis cuates, ellos tienen una línea y la respetan y yo acepto. Uno sabe cuándo tomas una de­cisión de este tamaño a lo que te enfrentas, sé que no hay una empresa pequeña y no hay nada que uno tenga ganas de pelear, pero si así lo toman ellos, yo los respeto", sentenció.

Es de mencionar que durante su conferencia dejó en claro que con este nuevo disco busca arriesgarse y no quedarse en la zona de confort.

"Al final es bueno arriesgarte, porque puede salirte bien la jugada, no me gusta quedarme en el mismo concepto. El artista puede dar todo menos hueva, la gente se puede cansar de escuchar siempre lo mismo", dijo.

"Con la gente que me gusta" es un disco que contiene una selección de 12 temas que realizó junto con el productor Jorge Avendaño, quien se dio a la tarea de elegir canciones que han sido éxito en América Latina. Su primer sencillo es 'Un hombre normal', autoría de Espinoza Paz.