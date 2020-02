Televisa apuesta por contenido LGBT y sorprende al lanzar nueva serie gay

No se puede negar que a Televisa le ha funcionado bien el hecho de producir telenovelas que cuenten historias de amores diversos y para probarlo solo basta con observar el increíble impacto que tuvieron las parejas de Juliantina y Aristemo en el público televidente mexicano.

Por esa razón no sorprende que Televisa haya querido apostar por un nuevo proyecto que cuente la historia de un joven que esta decidido a buscar el amor de su vida pero esta misión no será nada fácil pues parece ser que no tendrá tanta suerte, estamos hablando de “Sobreamor”.

El actor Alberto Garmassi será el encargado de darle vida a Martín, quien fascinará a los televidentes con divertidas anécdotas que retratarán sus dramas amorosos con un pequeño toque de comedia; “Sobreamor” estará disponible a partir del 14 de febrero a través de BLIM.

Sobreamor se estrenara el 14 de febrero a través de la plataforma BLIM

"En la serie vemos a un personaje que no tiene un conflicto de sí es gay o no, si se acepta o no, él se ama como es, la mamá lo acepta y lo respeta. Es importante ver historias donde el conflicto no es si se acepta o no, sino a un chavo normal que busca el amor", declaró Alberto Garmassi.

La trama de "Sobreamor" ha sido escrita y dirigida por Daniel C. Zorrilla y se sabe que no será transmitida en televisión abierta pues pertenece a un contenido exclusivo para la plataforma BLIM; el 14 de febrero serán estrenado 3 episodios y posteriormente se lanzarán dos episodios cada viernes.

Entre los actores que conformarán el elenco de esta novedosa producción se encuentran Susana González quien le dará vida a Celia, la mamá de Martín, Tatiana del Real quien interpretará a Gaby, la mejor amiga del protagonista y otras celebridades como Dayrén Chávez, Francisco de la Reguera y Eugenio Rubio.

