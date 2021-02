Televisa: Violeta Isfel EXPANDE su negocio de hamburguesas ¡Valió la pena!

Violeta Isfel es una de las actrices de Televisa que se vio afectada por la pandemia, ya que no tenía fuentes de ingreso, pero ahora que todo se está reactivando de nuevo ha logrado expandir su negocio.

Hay que recordar que la actriz de Televisa, en septiembre del año pasado inauguró lo que nació como un proyecto para hacer frente a la crisis de la pandemia de covid-19, un negocio de hamburguesas llamado 'Isfelburgers'.

El exitoso negocio de hamburguesas de Violeta Isfel

Afortunadamente tras el éxito de su primer negocio, la actriz de 35 años acaba de abrir una nueva sucursal, ésta vez en la Ciudad de México, pues reciente mente compartió que la idea de preparar y vender hamburguesas surgió por la necesidad de buscar alternativas para generar ingresos para su familia en estos tiempos difíciles.

"Algo que yo agradezco de Isfelburgers es que la gente me vea como lo que somos todos: humanos”.

La bella actriz de Televisa agregó que su negocio nació debido a que en el confinamiento ya no encontraba qué hacer en su casa, por lo que, con la motivación de su esposo, decidió pasar de hacer hamburguesas en su casa a llevarlo a un negocio profesional.

"Mi esposo ha sido el regalo más grande que la vida me ha dado”.

Continuó detallando su suerte: Si no fuera por él yo seguiría vendiendo hamburguesas en la estufa de mi casa, porque a mí me daba ñañarita. Haciendo equipo con mis socios, mi esposo y marcas, estamos logrando esto que nos puede redituar y le podamos llevar un apapacho a esas personas que están hartas en sus casas y no saben qué hacer.

Cabe destacar que Violeta Isfel explicó que Isfelburgers es un restaurante familiar, pues los niños las disfrutan mucho. En la sucursal CdMx su hamburguesa sencilla es de 150 gramos de carne, la doble de 300 y para los niños hicieron una chica de 100 gramos.

