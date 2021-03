Televisa: Tania Rincón presume un rostro insuperable y rejuvenecido

Tania Rincón es una famosa conductora de Televisa que siempre ha deslumbrado en todo momento a sus fans con sus exquisitas poses a través de las redes sociales, pero en esta ocasión lo ha hecho impresionantemente distinto.

Resulta que en esta ocasión la bella actriz mexicana apareció en su cuenta oficial de Instagram y sorprendió a sus fanáticos con memorables imágenes en las que luce un radiante rostro.

El rostro exquisito de Tania Rincón

En esta ocasión la conductora de Televisa de nueva cuenta logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que compartió una fotografía donde luce espectacular.

Es por eso que a través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora estelar del reality Guerreros 2020 publicó una linda instantánea del recuerdo, en la que posa para la cámara y convirtió en toda una sensación.

Tania Rincón presume fotos del hace unos años

Por lo que se puede observar en la foto, la famosa se ve aparentemente más delgada de lo normal, aunque no cabe duda que luce increíble, varios usuarios no dudaron en lanzar su comentario señalando que la foto no es tan real.

"¡Qué flaca!"

"¿Cuántos años tenías? ¿22?"

"¡No has cambiado mucho!"

Esos fueron algunos de los comentarios que recibió la bella Tania Rincón, donde la mayoría eran con elogios a la belleza de la artista, que sin duda alguna luce más radiante que nunca.

Hay que destacar que Tania aclaró que se trataba de una foto de recuerdo, desde hace tres años atrás, lo que justifica que su complexión no sea la misma tras haber dado a luz, recientemente, a su pequeña hija.

Tania Vanessa Rincón Sánchez, más conocida como Tania Rincón, es una conductora y presentadora conocida por su trabajo en el programa matutino Venga la Alegría y Ganadora de la Academia de Venga la Alegría 2014.

