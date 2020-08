Televisa: Sabine Moussier acusa EXTORSIÓN SEXUAL para tener un papel en la TV

Televisa Sabine Moussier acusa EXTORCIÓN SEXUAL para tener un papel en la TV

Sabine Moussier es una de las actrices más destacadas de la televisión mexicana, que es reconocida por ser una de la villanas de las telenovelas y que ahora ha hecho fuertes revelaciones sobre propuestas indecorosas que recibió para trabajar en Televisa.

La bella actriz mediante una entrevista en el programa El Minuto que Cambió mi Destino, reveló si le han ofrecido algún papel a cambio de una noche, hechos que detalla con sus propias palabras.

Las fuertes revelaciones de Sabine Moussier

Fue en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en el programa El Minuto que Cambió mi Destino, reveló si le han ofrecido algún papel a cambio de una noche, la alemana también dejó en claro que ella no ha recibido esas ofertas de manera directa, sin embargo le han tocado productores que se le han insinuado, así lo detalló:

Yo creo que saben a quién se lo ofrecen, nunca me han dicho directamente 'si te acuestan conmigo', no, no ha sido así, pero hay ciertas invitaciones que van hacia otro lado.

La actriz alemana de nacimiento también señaló que nunca ha hecho ese tipo de cosas a cambio de trabajo, al asegurar que si lo hace, al terminar la relación podría tener problemas al momento de conseguir otro empleo.

Entre otras cosas que reveló la actriz de Televisa, dijo que Marco Flavio Cruz, quien ahora es su amigo, un día intentó salir a comer con ella, sin embargo en todo momento 'pintó su raya', a lo cual él entendió que es dedicada a su trabajo, por lo que de ahí se dio una gran amistad.

Cabe mencionar que Sabine Moussier nació el 12 de julio de 1966 en Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania Occidental, pero cuando era muy pequeña ella y su madre emigraron a Mazatlán, Sinaloa, México, donde creció tranquilamente. Sin embargo, quería hacerse actriz y se mudó a México, D. F. para asistir al Centro de Educación Artística de Televisa.

¿Crees que Sabine Moussier llegó la fama por su propio esfuerzo? ¿Te gustan los personajes que Sabine Moussier ha interpretado en la TV?