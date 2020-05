Televisa: Raúl Araiza narra INTIMIDADES de su nueva relación con una conductora

El conductor de Hoy, Raúl 'Negro' Araiza recientemente ha roto el silencio sobre su relación con la psicóloga del matutino, María Amelia Aguilar, y ha confesado íntimos detalles sobre cómo pasan el tiempo juntos durante el aislamiento.

Las fuertes declaraciones del Negro Araiza

Es por eso que ambos han dado declaraciones sobre su vida juntos, señalando que se encuentran muy "felices con la relación" y señalaron que intentan conocerse e incluirse en los gustos de cada quien.

Por su parte María Amelia Aguilar explicó: “ Ver series que tengan que ver con los dos, porque Raúl Araiza luego quiere que vea yo cosas en las que matan hasta el productor de la serie y yo lo trato de hacer que sea sensible, que vea cosas románticas, pero se burla de mí".

Es por eso mismo que señaló que al no poder salir y casi no verse la tecnología los ha acercado mucho y todo el día se mantienen en contacto hablando de muchas cosas, incluso algunas atrevidas que no se animaban en persona.

“Hemos hablado mucho, hemos tenido muchísima comunicación mañana, tarde y noche. Esta tecnología de podernos ver nos ha acercado bastante y el poder hablar de temas como que no nos animábamos", agregó la psicóloga de Hoy.

Ante esto el conductor Raúl 'Negro' Araiza agregó que le llama "mi vieja" y que le dice cosas "muy fuertes", haciendo referencias a conversaciones íntimas no aptas para todo público, con una sonrisa pícara en el rostro:

“Yo te digo 'mi vieja' te mando un beso, luego uno también se puede decir cosas fuertes por aquí".