Televisa: Rafael Rojas de GALÁN de Telenovelas a indigente ¡Así luce ahora!

Rafael Rojas fue uno de los galanes más cotizados de Televisa la década de los 90’s en México, pues a los 22 años llegó a México y debutó en Televisa con la telenovela Martín Garatuza en 1986.

El famoso actor costarricense fue parte de las exitosas producciones de Quinceañera, Amor en Silencio y Teresa, con Salma Hayek, posteriormente, también estuvo en proyectos como María Isabel, Serafín, Amor real, Marina de la noche y Duelo de pasiones.

En Televisa su último melodrama fue Pasión en el 2008 y después se fue a TV Azteca, donde estuvo en Eternamente tuya y Vidas robadas, en 2009 y 2010 respectivamente.

Los problemas de Rafael Rojas

Con el paso del tiempo la vida del actor Rafael Rojas de Televisa, cambió mucho, pues algunos problemas personales también lo alejaron de la pantalla chica, pero hace poco el conductor Ernesto Laguardia se mostró preocupado por él:

Rafa Rojas no he sabido de él, espero que no sea cierto todo lo que se ha sabido, hicimos muy buena amistad, con mucho respeto, pero después cada quién agarró su camino.

Hay que recordar que en 2016, la revista TvNotas reportó que luego de años alejados del medio, el actor presuntamente vivía como indigente y vagaba por las calles de la Ciudad de México pidiendo limosna y hasta comiendo de la basura tras arruinar su carrera y caer en las adicciones.

La historia fue casi confirmada al punto de que hasta difundieron fotografías donde se le ve al histrión con un aspecto desmejorado y una imagen totalmente distinta a la que tenía en la televisión. Sin embargo, la actriz y conductora Maribel Guardia aseguró que él estaba feliz viviendo en Costa Rica y negó que eso fuera verdad.

El actor ex integrante de Televisa sí aceptó que subió bastante de peso y los años lógicamente han cobrado factura, sin embargo, lejos estaría la imagen que difundieron en redes como un supuesto vagabundo.

Cabe destacar que el actor ha dado la cara en algunas ocasiones y ha desmentido esta situación, ya que en la actualidad a sus 59 años se sabe que se volvió a casar y que vive tranquilo. Posteriormente sí salieron a la luz más imágenes de cómo luce en la actualidad. El actor sí aceptó que subió bastante de peso y los años lógicamente han cobrado factura, sin embargo, lejos estaría la imagen que difundieron en redes como un supuesto vagabundo.

¿Conoces las novelas donde actuó Rafael Rojas? ¿Crees que el de las fotos no es Rafael Rojas?