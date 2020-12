Televisa: ¿Por CULPA de quién fue VETADO el Cibernético? ¡Ni te imaginas!

Televisa ¿Por CULPA de quien fue VETADO el Cibernético ¡Ni te imaginas!

Cibernético es un famoso luchador mexicano que recientemente ha levantado fuertes polémicas, ya que confesó que la televisora de San Ángel lo vetó debido a un pleito con una polémica conductora.

Hay que destacar que Cibernético ha vivido en la polémica a lo largo de su trayectoria fuera de los cuadriláteros, donde una de las más sonadas fue cuando estuvo en programas televisivos, en uno de ellos llegó a los golpes con el ex boxeador Jorge Kahwagi.

Si recordamos este luchador mexicano se caracteriza por ser una persona franca y directa, por ello hace unos meses reveló que fue vetado por Televisa gracias a un pleito con la peruana Laura Bozzo.

El conflicto entre Cibernético y Laura Bozzo

Fue a través de su Facebook que Cibernético platicó que todo se dio cuando la presentadora peruana solo era un programa piloto en Televisa y en ese entonces fue invitado para hablar sobre el "machismo".

Ahí también dijo que iba a ese programa, pues su presencia causaría morbo, aunque confiesa que no tenía muchas ganas de ir. Confesó de Bozzo era muy creída porque tenía mucho poder, ya que le iban a dar mucho espacio a su programa en la televisora.

Oye que tú le dices perras a las mujeres, le preguntó Bozzo, ante ello respondió: pues sí, yo lo veía normal y para mí no es un insulto, aun así lo sigo diciendo, porque hay mujeres que les encanta que les diga perras, hay hombres que les dicen peor.

Ante esta serie de preguntas, la respuesta de Cibernético causó la molestia de la presentadora peruana, quien se le puso enfrente, por lo que el luchador no se intimidó y se levantó de su lugar.

"¿Tú me dirías perra a mí?", fue la pregunta que le lanzó Laura, quien recibió un "no tuviera tanta suerte que yo le llamara perra", fue con estas palabras que hizo que Bozzo explotara, por ello le pidieron a Cibernético que le ofreciera una disculpa ante el público.

TE PUEDE INTERESAR: Televisa: Este es su NUEVO PROYECTO para aplastar a Tv Azteca ¡Qué miedo!

Cabe destacar que aunque el gladiador se disculpó, Laura Bozzo contestó "claro, así solamente te la quieres sacar, todos los hombres son iguales", y ahí fue a la inversa porque Cibernético explotó y le dijo "¿qué, me va a regalar un carrito sandwichero o una beca?", haciendo alusión a los 'premios' que daba en su programa. "Me costaron dos años o tres de estar vetado de Televisa", confesó Cibernético, quien asegura no arrepentirse de lo que le dijo.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.