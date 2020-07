Televisa: Por CRISIS económica famoso conductor durmió en los foros

Un famoso conductor de Televisa pasó la peor crisis de su vida y tuvo que quedarse a dormir en los foros de la televisora durante algunos meses, ya que era su última opción.

Se trata del conductor Mauricio Barcelata quien confesó que tuvo que dormir en Televisa durante meses por falta de dinero, pues el veracruzano dijo que tuvo que esconderse de los agentes de seguridad para poder vivir en el edificio

Según el conductor de Televisa relató que en su llegada a México para convertirse en actor, tuvo que quedarse a dormir en las instalaciones de Televisa porque no tenía dinero para poder cubrir todos los gastos que requería su estancia en la capital del país.

Quién lo diría que ahora Mauricio Barcelata, sería conductor del programa de televisión “Guerreros 2020″, que en sus inicio se inspiró el papel de participantes en los grupos musicales como Parchís y Timbiriche, por lo que decidió acudir a una audición en su natal pueblo de Alvarado, en Veracruz.

Fue durante una entrevista con Jorge El Burro Van Rankin para el programa Hoy que el actor dijo: Me hablan a una audición para un grupo, esto en Alvarado, Veracruz y me pidieron cantar una canción, pero me paralice, no me acordé de ninguna, pero canté el Himno Nacional y me quedé. Se llamaba Cometa y un día nos escucha un productor que se llamaba Bebu Silvetti, nos escucha y nos trae a México y grabamos aquí el disco.

Barcelata durmió en Televisa por meses

Resulta que Mauricio Barcelata conocía una chava que se viene al CEA porque había ganado el Señorita Veracruz: Era una chava de Alvarado que yo conocía perfectamente bien, entonces yo dije: ‘Si ella puede, ¿por qué yo no?’ y ahí tomo la decisión de irme…sin un centavo.

El conductor dijo que la condición económica apretaba mucho y tuvo que esconderse en Televisa para poder dormir en uno de los almacenes mientras se escondía de los agentes de seguridad y se aseaba en los baños del CEA.

“Yo sí puedo decir mi casa Televisa porque yo viví aquí adentro”.

Cabe destacar Eque Mauricio Barcelata de Televisa en esa etapa consiguió trabajo para el programa de Tatiana, en donde le tocaba usar una botarga con la letra “I” pues junto a él se posicionaban otros dos actores para formar la palabra cinco. De ahí fue ahorrando y fue consiguiendo pequeños papeles para el programa de Casos de la Vida Real, que era conducido por Silvia Pinal.