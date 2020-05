Televisa: Paul Stanley es DESTROZADO por atrevido cambio de look

Paul Stanley es un famoso conductor de televisión que se ha ganado el cariño de los televidentes por su carismático carácter que demuestra en las emisiones del Programa Hoy de Televisa y que ahora ha causado furor en las redes por su nuevo y atrevido look.

Hay que recordar que Paul Stanley es el hijo del fallecido Paco Stanley y que en las redes ha causado furor, luego de que se cambiara el look con un cabello güero, con el que le llueven comentarios de todo tipo en Instagram.

Resulta que en las redes el destacado conductor está siendo duramente criticado, pues uno de sus fans, al ver su nueva imagen, comenta: "Que mala onda porque le hicieron eso a Paul".

Tal parece que Paul Stanley es un joven desinhibido, carismático y que no le tiene miedo a los cambios, prueba de ello es que en los recientes programas de Hoy, donde participa, ha aparecido mostrando su nuevo y atrevido look, que no ha sido del todo bien recibido por sus fans.

Algunas de las críticas que se alcanzan a leer en la publicación de encuentran las siguientes: “Jajajajaja te cae ???", " ¡Que mala onda que le hicieron eso a Paul", "Te vas a ver guapo", "Se pasaron contigo!!!! Abusan de tu nobleza...", "¡A nadie le había castigado así", "Lo bueno que como quiera tu carisma te salva", entre muchos otras más.

¿Quién es Paul Stanley?

Paul Stanley se dedica al mundo del espectáculo desde que era adolescente, etapa en la que comenzó a participar en varias obras de teatro en Ciudad de México, de donde es originario, estudió actuación en Argos y con la primera actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola.

TE PUEDE INTERESAR: Paul Stanley fue rechazado del programa HOY, ¿Está contagiado de Coronavirus?

Cabe recordar que la primera oportunidad que tuvo Paul Stanley para desarrollarse como actor fue en la obra de teatro No puedo y luego en Pinocho, y en televisión, Central de Abasto es el programa unitario donde apareció por vez primera, también ha actuado en telenovelas como Camaleones, al lado de Belinda, y en Soy tu dueña, con Lucero, Fernando Colunga y Eduardo Capetillo.