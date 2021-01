Televisa: ¡Otro abusador! Hijo de Martha Figueroa es denunciado en redes

Martha Figueroa es una de las conductoras de Televisa que recientemente fue criticada en las redes sociales, por hablar sobre la reciente polémica de la youtuber Nath Campos, quien denunció que fue abusada por otro famoso youtuber.

Hay que recordar que no hace mucho la conductora de Televisa causó gran revuelo en redes sociales por un comentario que hizo durante la transmisión del matutino HOY y es que la mujer desestimó las acusaciones de Nath Campos al señalarla por haber bebido demasiado, hecho que habría provocado el abuso que sufrió.

¿Qué fue lo que hizo el hijo de Martha Figueroa?

Pero ahora lo que ha salido a la luz es que también surgió en redes una denuncia de una joven que compartió que cuando ella tenía 17 años salió con Alejandro Vaca Figueroa, hijo de la colaboradora del programa matutino de Televisa y sufrió un percance estando en su compañía.

Se trata de la usuaria @AnaFloreess, quien compartió en su cuenta de Twitter un video en el que recapituló el penoso momento en el que la periodista de espectáculos se expresó de manera lamentable al respecto de la violencia de género que sufren millones de mujeres; pero también narró la experiencia que ella misma vivió:

Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él.

En las declaraciones de la joven resaltó que la joven salió con Vaca Figueroa y otros amigos a una reunión en la que le ofrecieron un vaso con alcohol; sin embargo, después de beberlo no tiene recuerdos al respecto y solo sabe que despertó afuera del edificio en el que se celebró la fiesta, así lo detalló:

Salí con Alejandro Vaca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta, llegando me ofrecieron 1 (un) vaso con alcohol, me lo tomé y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio, sola tirada en la calle. Una señora me ayudó a llamarle a mis papás. Nunca he sabido qué pasó durante el tiempo que estuve desmayada, fueron varias horas. Estábamos en un depa vacío que era propiedad de Alejandro. Él, dos amigos suyos y yo. Tenía 17 años.

Por si fuera poco, la joven compartió que tenía pruebas e incluso que los jóvenes aceptaron su culpabilidad al comportarse de manera inapropiada con la joven. Sin embargo, Ana Flores destacó que la periodista de espectáculos, Martha Figueroa, la amenazó para que borrara su testimonio en redes.

Hijo de Martha Figueroa es acusado de acosador

Cabe destacar que Alejandro Vaca Figueroa cobró relevancia en los medios hace unos meses, cuando se dio a conocer que el joven participó en el casting de selección de Masterchef México para Azteca. Al no quedar seleccionado, le dieron una pequeña oportunidad de aparecer en el programa “HOY” con sus habilidades culinarias.

