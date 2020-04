Televisa OCULTÓ contagio de COVID de una famosa conductora ¿De quién se trata?

Un nuevo escándalo está rondando la televisora de San Ángel, pues resulta que una reconocida conductora de su cartelera de programas, pudo hacer estado infectada de coronavirus, pero la empresa lo mantuvo oculto.

Tal parece que recientemente salió a la luz que Paola Rojas podría haber estado infectada de coronavirus y que Televisa se habría encargado de ocultar esta información, para no dañar su fama y exponer su descuido públicamente.

¿Paola Rojas infectada de Coronavirus?

Resulta que desde hace algunas horas comenzó a circular información que asegura que la famosa periodista, Paola Rojas, podría haber estado infectada de coronavirus y la noticia está aterrorizando al medio artístico.

Varios portales de noticias como ¡Pásala!, han dado a conocer que la comunicadora fue un caso asintomático y por ello los ejecutivos de Televisa decidieron manejarlo con discreción, ya que esto resultó luego de que Paola acudiera a realizarse la prueba luego de que Odalys Ramírez diera positivo a Covid-19 y así se enteró que ella también estaba afectada.

Es por eso que se rumora que debido a que no presentaba síntomas, los altos mandos de la empresa decidieron mantener oculta la información de Paola Rojas, quien sí estuvo en cuarentena, y así no causar más sustos entre los trabajadores de Televisa que ya se encontraban asustados con el problema.

Hay que destacar que Paola Rojas siempre ha sido considerada una mujer con mucha clase pues siempre lo refleja en su manera de hablar y hasta de vestir, prueba de ellos es como la vemos en el noticiero Al Aire Con Paola, donde siempre se luce.

TE PUEDE INTERESAR: Paola Rojas rompe el silencio y habla de su nuevo romance ¿Ya olvidó a Zague?

Cabe mencionar que no hay ningún día en que la Paola Rojas llegue al foro con toda la elegancia y sencillez posible pues a pesar de ser una mujer muy guapa atribuyéndole la perfecta figura que se carga, prefiere no mostrar demás, ya que no quiere caer en lo vulgar.