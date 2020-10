Televisa: Nicole Durazo desmiente su MUERTE en redes sociales

Hace unas horas comenzó a trascender en redes sociales la terrible noticia de que Nicole Durazo, actriz que en el 2002 cobrara fama por su personaje de Brisa en la telenovela infantil 'Vivan los Niños' de Televisa, había perdido la vida este 25 de octubre en un accidente automovilístico.

Dicho accidente se dio en la Autopista del Sol con dirección a Cuernavaca, y lamentablemente, como se dio a conocer, sí falleció una joven, pero no se trataba de Nicole Durazo, como se había informado primeramente en redes sociales.

Esta confusión ocurrió debido a que en el vehículo afectado, el conductor, quien se encuentra delicado en el hospital, llevaba la credencial de identificación de la actriz, por lo que al recuperarse se llegó a pensar que fue la joven quien perdió la vida en el accidente.

Nicole Durazo tranquiliza a sus fans en Instagram

Sin embargo y cuando ya gran parte de sus fans la daban por fallecida, Nicole Durazo compartió unas historias en su cuenta de Instagram donde aclara que ella no se encontraba en el lugar: "Quiero que sepan que estoy bien gracias a Dios, la persona que chocó tenía mi IFE, yo lo conozco".

"A la niña que falleció no la conozco, pero gracias a Dios estoy bien. No había podido grabar esto antes porque no dejaba de sonar mi teléfono y el de mi familia y así. Sé que es una noticia muy fuerte, está muy feo, pero estoy dando la cara para que sepan que todo bien gracias a Dios y rezar por los que chocaron, por la familia de la niña que falleció y por ella, y de verdad muchísimas gracias por sus mensajes y todo su apoyo y cariño", añadió.

¿Quién es Nicole Durazo?

Nicole Durazo saltó a la fama gracias a su participación en la telenovela '¡Vivan los niños!'.

Además de 'Vivan los Niños', Nicole Durazo ha participado en distintas telenovelas de Televisa como 'Amy, la niña de la mochila azul', 'Contra viento y marea' y 'Quién es quién'; también ha aparecido en varios capítulos de 'La Rosa de Guadalupe' y 'Como dice el dicho'.

Fotografías: Instagram