Televisa: Nath Campos habla a detalle sobre los comentarios de "Hoy"

La influencer Nath Campos, con más de 2 millones de suscriptores en YouTube, puso sobre la mesa el tema de la violencia sexual y todo lo que ésta conlleva.

Nath Campos rompió el silencio

Fue hace una semana, cuando la joven decidió romper el silencio y alzar la voz, no sólo por ella sino también por todas aquellas que callan, que lo borran de su mente o que son silenciadas.

“Todo el mundo tiene un proceso distinto, creo que el simplemente hecho de hablarlo o que te mueva hacer algo es un gran paso. Fuera de las cosas que han publicado en redes sociales, he recibido muchos mensajes privados de muchas personas diciéndome muchas cosas que sintieron con el video… Ésta era la reacción que yo esperaba, ese era mi cometido con el video”, indicó Nath Campos.

La youtuber se expresó a detalle

En entrevista con la prensa nacional, Nath Campos reveló que aunque han sido días “intensos y abrumadores”, la respuesta que tuvo con su testimonio fue una gran sorpresa pues no esperaba todo el impacto que ha tenido. Ha recibido comentarios y mensajes repletos de historias de personas que han pasado por lo mismo.

“Narro mi historia, trato de explicar cómo me sentí, cómo me sentí culpable, lo que me dijeron en el momento, los errores de las personas de mi alrededor, incluso los míos alrededor de la circunstancia, el haber podido denunciar antes, cosas así les enseñarán algo a las personas que han vivido o que están cerca de personas que han pasado por lo mismo. Que se puedan agarrar de todo lo que yo viví”, agregó.

Aseguró que pese a que contó su historia, la idea iba más allá. Tenía como fin que más personas se enteraran de los procesos que vivió, para que las personas que han pasado por lo mismo o que conocen a alguien que ha sido víctima de este delito se les acompañe.

“Me sorprendió la cantidad de mensajes".

Estaba consciente, pero no tan consciente de la cantidad de mujeres, hombres también, pero más mujeres que viven abusos, agresiones… es muy aterrador. Hay mucha gente que se lo calla. Mucha gente que ha intentado hacer cosas, pero también mucha gente que lo había enterrado para siempre”. Información de Milenio Noticias.

