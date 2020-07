Televisa: Mauricio Barcelata inició su carrera artística en medio de la pobreza

El conductor Mauricio Barcelata, quien acaba de reintegrarse a las filas de Televisa, concedió una emotiva entrevista al programa ‘Hoy’ para hablar acerca de sus inicios dentro de la farándula mexicana, ahí confesó que llegó a los foros de la famosa televisora siendo pobre.

La entrevista fue realizada por Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, en ella hizo mención de estar muy feliz de regresar a Televisa para conducir ‘Guerreros 2020’, el nuevo reality show de la televisora donde compartirá créditos con Tania Rincón, quien inició su carrera en Tv Azteca.

Mauricio Barcelata quiso platicar sobre los inicios de su carrera y de cómo decidió dejar su natal Veracruz para ir a la CDMX a triunfar en el medio artístico, el conductor añadió que antes de ser famoso formó parte de un grupo musical pero al final no obtuvieron el éxito deseado.

Mauricio Barcelata regresa a Televisa con gran proyecto.

Mauricio Barcelata durmió varios meses en Televisa

El conductor no dejó que dicha situación afectará sus sueños de ser famoso y se aventuró a irse a vivir a una ciudad sin tener muchos recursos económicos, en la misma entrevista confesó que tuvo que vivir durante varios meses dentro de Televisa porque no tenía otro sitio a donde ir.

“Yo sí puedo decir mi casa porque yo viví aquí dentro, en un salón vivía y dormía ahí, no se cuantos meses y me bañaba en los baños del CEA. No tenía donde vivir y me escondía de las personas de seguridad”, mencionó en la entrevista al programa ‘Hoy’.

Mauricio Barcelata y Tania Rincón conducen Guerreros 2020.

Mauricio Barcelata también confesó que su primer trabajo dentro de la televisora fue siendo botarga para el show infantil de Tatiana, añadió que por muchos años trabajó junto a Silvia Pinal en su programa, ahí comenzó como extra y con el paso del tiempo le dieron personajes más importantes. Ahora ha sido elegido para conducir ‘Guerreros 2020’, la nueva producción de Magda Rodríguez.

