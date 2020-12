Televisa: Mariana Botas luce PIERNOTAS de infarto al estilo navideño

Mariana Botas es una famosa actriz mexicana que ha destacado por su participación en Una familia de diez y que ahora se está robando las miradas de sus fanáticos al posar mostrado sus piernotas de infarto.

Tal parece que la actriz siempre logra enamorar al público con sus estilismos para la ocasión, es por eso que esta estrella ha vivido este año un auténtico regreso con las últimas temporadas de Una familia de diez, en donde su personaje ha sido la gran protagonista con su casi boda y embarazo.

Mariana Botas luce sus piernas

Recientemente Mariana Botas ha conquistado al presumirse en una pose en conmemoración de las fiestas decembrinas, en donde ha presumido de sus exquisitas e infartantes piernotas en su cuenta oficial de Instagram.

Resulta que en la imagen aparece sentada en un sofá de piernas cruzadas justo alado de su árbol de Navidad y en la que ha dejado una descripción que dice así:

Feliz Navidad!!!!���� ��❤️ Para mi la Navidad es un momento que me llena de alegría y a pesar de que estos tiempos han sido sumamente difíciles no me queda más que AGRADECER por todo lo que tengo en la vida, todas las bendiciones que tengo cada día y lo afortunada que soy de tener a mi familia a mi lado!! A ustedes les quiero dar las gracias por apoyarme siempre, echarme porras, darme su cariño y creer en mi ❤.

Pero eso no fue todo pues continuó con sus deseos en Instagram: Deseo que Dios los llene de bendiciones a ustedes y a todos sus seres queridos y que todo lo que más anhelan y desean en su alma se haga realidad y también ha brillado a niveles de moda pues ha derrochado estilo hasta el cansancio en sus redes sociales.

Cabe destacar que desde sus paseos por la Ciudad de México, hasta sus vacaciones en varias ciudades de México, la intérprete de 30 años los ha conquistado a todos demostrando que se puede ser una sensación de estilo con prendas atemporales y cómodas con las que logra siempre armar atuendos espectaculares.

