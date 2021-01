Televisa: Actor llamó MUMM-RA a Maribel Guardia ¡Así le contestó ella!

Televisa: Llamó MUMM-RA a Maribel Guardia ¡Así le contestó ella!

Maribel Guardia es una de las actrices costarriceses que ha desarrollado sus talentos en México en donde se ha ganado el cariño de muchos fans, pues aparte de eso luce espectacular a sus 61 años de edad.

Ahora la bella colaboradora del Programa Hoy lanzó un fuerte mensaje en contra del actor José Luis Reséndez, quien se ha burlado de ella, pues durante el año pasado, compartió varios memes en los que se burlaba de las transformaciones de varias famosas.

Así respondió Maribel Guardia las críticas

Hay que destacar que entre las víctimas de estos ataques están Juan Gabriel, Ninel Conde, Alejandra Guzmán y recientemente Maribel Guardia, quien ahora ha respondido a estas críticas que ha hecho a su persona.

Tal parece que la conductora no se quedó callada cuando fue confrontada por medios de comunicación para dar a conocer su postura sobre un meme en particular en la que el actor la comparaba con Mumm-Ra, El Inmortal, personaje de los Thundercats.

Por lo que se puede ver mediante un video, la también actriz ironizó con la situación y dio a entender que la notoriedad de Resendiz no es relevante, sin embargo, después de esto, dijo que está orgullosa del físico que conserva, el cual le permitió enfrentar al coronavirus a sus 61 años de edad sin mayor problema y además conservar las curvas que no fácilmente puede tener una jovencita.

No importa, yo tomo todo con sentido del humor. Soy una mujer que tengo la edad que tengo. El covid me llegó, me dio muy leve gracias a Dios y aquí estoy el tiempo que Dios quiera.

Cabe destacar que al finalizar, Maribel Guardia dijo que las personas se deben cuidar ante la pandemia y lanzó una sugerencia a José Luis, a quien pidió tomar en cuenta que si bien ahora puede criticar a los demás por su aspecto, ya le tocará a él envejecer.

Estoy muy contenta y agradecida de los años que tengo, así que ‘como me ves te verás', si te va bien… porque los años no tratan a todo mundo bien.

