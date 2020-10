Televisa Las N@LGAS de los hombres son la obsesión de esta bella actriz ¡Picarona!

Una famosa actriz y cantante de Televisa ha hecho fuertes declaraciones al revelar varios secretos que tenía guardados entre ellos que tiene una fuerte obsesión con las nalgas de los hombres.

Resulta que tras problemas legales y de salud, Televisa le levantó el veto a la actriz y cantante Rocío Banquells tras irse a TV Azteca e hizo fuertes confesiones en un famoso programa de la televisión.

Se ha resaltado que Rocío Banquells, logró superar las adversidades que se le presentaron y salió adelante a costa de todo, desde problemas de salud hasta pleitos legales.

Las fuertes declaraciones de Rocío Banquells en Televisa

Hay que recordar que la actriz y cantante quedó en silla de ruedas por un año, se divorció, fue acusada de fraude bancario por una mala decisión, su exesposo le quitó a su hijo por años y hasta fue vetada por casi una década de Televisa por irse a TV Azteca, donde no tuvo el éxito que esperaba.

Actualmente la estrella de telenovelas de Televisa, tiene 62 años, superó estos difíciles episodios y fue perdonada hace unos años por la televisora de San Ángel y ahora reapareció en la televisora para hacer picantes confesiones que han dejado boquiabiertos a cientos de internautas.

Fue recientemente que la famosa regiomontana estuvo de invitada en el programa de Israel Jaitovich Más Noche, donde jugó a responder 50 preguntas en tres minutos, entre lo que destacó de sus respuestas fue que no se arrepiente de nada.

Rocío Banquells ha expresado que se ha enamorado tres veces y no se arrepiente de nada, pero también al ser cuestionada sobre lo que más se fija del sexo apuesto, contestó muy segura:

“Las nalg@s...".

Entre otras cosas la actriz mexicana reveló que nunca ha sido infiel y que nunca cambiaría nada de su pasado, Jaitovich le preguntó: "¿Qué característica física hace que de plano alguien no te atraiga?" y ella, defendiendo lo que acababa de declarar, sostuvo:

“Que no tenga nalg@... tengo obsesión por las nalg@s...".

Cabe destacar que al final de la ronda de preguntas, Ximena Córdoba le dijo a Banquells: Hay que dejar claro algo, no te gustan los hombres sin nach…; a lo que ella respondió: Bueno, a mí me gusta otra cosa pero no lo puedo decir en tele.

¿Crees que Rocío Banquells ha quedado en el olvido y el fracaso?