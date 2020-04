Televisa: La Rosa de Guadalupe: “Palabra Clave” Pedófilo roba niñas en internet

La Rosa de Guadalupe de Televisa sorprendió con un capítulo llamado “La Palabra Clave” en el cual cuentan la historia de un sujeto pedófilo que conseguía a sus víctimas en internet.

En el episodio se puede observar cómo este hombre envuelve a las menores de edad fingiendo ser un adolescente que estudia en un colegio cercano para ganarse su confianza y acercarse a ellas.

Cuando averigua la escuela y el color del coche de sus papás, el criminal va a la escuela de las jóvenes y finge que sus padres han tenido un accidente y que es amigo de ellos.

A base de engaños logra subir a su coche a los niñas para después taparles la boca y nariz con un líquido que las duerme. Al llegar a su casa, el sujeto abusa sexualmente de las adolescentes y las amenaza para que no hablen ya que si lo hacen habrá consecuencias.

La segunda niña del capítulo intenta huir golpeándolo en la cabeza pero este la alcanza y la mata tirándola por las escaleras así que deja su cuerpo en un terreno baldío.

Con su tercera víctima no tiene la misma suerte ya que está pequeña tenia gran comunicación con sus padres y tenían una Palabra Clave la cual el hombre no se sabía así que ella no accede a irse con él.

Al final del capítulo capturan al sujeto, quien paga por sus crímenes en la cárcel.