Televisa: La Rosa de Guadalupe: "La Buchona", Vanessa entra al mundo del narco

La Rosa de Guadalupe, es un programa de Televisa que se ha hecho muy famoso debido a que en sus capítulos relatan historias de la vida cotidiana que podrían pasarle a cualquiera y estos tienen grandes lecciones que los padres y personas en general pueden aplicar.

En este episodio llamado “La Buchona”, podemos ver a una joven muy bella que estudia la prepa pero que no sobresale en los estudios ya que su única ambición es casarse con un hombre que se dedique al narco para que la complazca y le compre todos los lujos que desea.

La joven llamada Vanessa rechaza a todos los hombres que se le acercan si no tienen dinero, como es el caso de Efren, quien fue interpretado por el Youtuber Berth Oh. Este joven amaba con locura a la protagonista y también se dedicaba al crimen organizado pero aún no tenía poder ni dinero como su amada se lo requería.

Vanessa tenía la idea de ser pareja de un narcotraficante por influencia de su tía, quien al ser novia de un poderoso criminal tenía lujos y una casa enorme con piscina que hacía fantasear a la protagonista con un futuro similar a pesar que su madre le pedía que mejor se dedicara a estudiar y a ser una persona de bien.

Cuando su tía va a la casa de Vanessa tiene un fuerte pleito con su hermana y esta la corre, pero Vanessa no está de acuerdo con que su mamá trate así a su tía, así que decide irse a vivir con ella a Estados Unidos.

La joven comienza a vivir en la mansión de su tia y su novio el poderoso narco, quien de inmediato le coquetea a Vanessa y la joven cegada por la avaricia accede a tener una aventura con él a pesar de ser la pareja sentimental de su propia tia.

El narco decide cambiar a la tía por Vanessa ya que esta era más joven y bella, así que corre a la mujer de su casa mientras que el destino vuelve a juntar a la protagonista con Efren quien es un narco empleado de su nuevo novio, el poderoso narco.

Cuando el hombre se da cuenta de la infidelidad de Vanessa con Efren, mata al joven y mantiene secuestrada a la joven quien logra huir hasta que su madre va por ella a Estados Unidos y con ayuda de las autoridades la rescatan.