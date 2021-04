Televisa: Jacky Bracamontes recuerda triste muerte de Karla Álvarez

Jacky Bracamontes ha recordado recientemente en una entrevista con la revista People en Español, cómo fue su experiencia de trabajar con la fallecida actriz Karla Álvarez y sus fans se han enternecido.

Hay una telenovela que la exreina de belleza disfrutó particularmente por las diferentes situaciones que vivía su personaje, pues asegura entre risas lque fue las escenas de acción que grabó en el melodrama Heridas de amor, historia que encabezó junto a Guy Ecker en el año 2006.

"Me tocó hacer escenas que disfruté mucho. Mi hermana, Karlita Álvarez en paz descanse, iba a tener un bebé”.

Además ha dicho que: Estaba una tormenta en Tabasco tremenda, entonces yo no podía llegar, se me descompone el coche, me bajo, me enlodo, termino nadando en el río, llego a la hacienda donde vivíamos con esos ventiladores gigantescos, lluvia simulada.

Así fue el impacto de la muerte de Karla Álvarez en Jacky Bracamontes

Hay que recordar que fue en el melodrama Sortilegio donde tuvo la oportunidad de compartir set de grabación con la actriz mexicana Karla Álvarez, cuya muerte en noviembre de 2013 a la edad de 41 años conmocionó por completo al medio artístico mexicano.

"Fue un shock, fue muy duro".

Así describió ese momento la guapa Jacky Bracamontes a People en Español a casi ocho años de la partida de la actriz sobre el momento en el que se enteró de la fatídica noticia.

No queda duda de que la actriz mexicana guarda los mejores recuerdos de todos esos meses de convivencia que tuvo con la exitosa Karla Álvarez durante las grabaciones del melodrama.

"Karla era una persona tan linda, tan sentimental".

Eso es lo que asegura la intérprete de 41 años, además recordó lo siguiente:

"Llegaba y nada más de verte platicaba contigo y ya te quería abrazar”.

Cabe destacar que la bella Jacky Bracamontes, quien tiene más de seis millones y medio de seguidores solo en Instagram, agradeció a la vida haber tenido la oportunidad de trabajar y de convivir tanto tiempo con ella.

