Televisa: HERMOSA actriz ABUSÓ de operaciones ¿La nueva Lyn May?

Una famosa actriz que triunfó por más 30 años en Televisa, ahora ha reaparecido después de algún tiempo fuera de las cámaras y ha sido terriblemente atacada por lucir un rostro diferentes.

Resulta que el pasado lunes 24 de agosto la famosa actriz y exreina de belleza, Felicia Mercado, sorprendió al aparecer de visita en el programa Venga la Alegría a pesar de que toda su carrera artística la formó en la competencia, Televisa.

Reaparece Felicia Mercado

Hay que recordar que esta belleza originaria de Tijuana, Baja California, fue la representante de México en Miss Universo 1977 sede República Dominicana, y posteriormente se le pudo ver triunfando en las telenovelas en Televisa.

Tal vez muchos ubiquen a Felicia Mercado por haber interpretado a la villana Leonela Villareal en Rosa Salvaje, además de participar en exitosos melodramas como Teresa, Sortilegio, Cañaveral de Pasiones, entre otras.

La primera actriz apareció en el matutino de TV Azteca para brindar tips saludables que la han ayudado a conservarse realmente joven y en forma a pesar de que tiene 60 años.

En las redes esta actriz de Televisa no han parado de halagarla por su increíble físico, sin embargo, también la destrozaron por sus cirugías estéticas, ya que son bastante notables e simple vista.

Entre los comentarios que resaltan en la publicación se encuentran los siguientes: No inventes, los años no pasan en ti; Su cara me dio miedo; Bienvenida al club de Lyn May; Igualita a cuando salía en Teresa; Está irreconocible ¿qué le pasó en la cara?, entre muchas otras.

Cabe destacar que esta actriz de Televisa, saltó a la fama cuando sustituyó a la actriz Edith González en la telenovela Rosa salvaje, interpretando a la malvada Leonela Villarreal, telenovela en la cual hubo mucha polémica por las peleas entre su personaje y el de Rosa García, interpretado por Verónica Castro, además de los rumores de una posible relación entre ella y Guillermo Capetillo.

¿Crees que esta Felicia Mercado luce un rostro operado? ¿Recuerdas las actuaciones de Felicia Mercado?