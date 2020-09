Televisa Gustavo Munguía reveló TERRIBLE padecimiento que sufrió ¡En Shock!

Gustavo Munguía es un famoso comediante que se ha ganado el cariño de la gente gracias a sus participaciones en distintos programas televisivos y que ahora ha sorprendido al hacer fuertes revelaciones sobre su vida personal.

Fue en el capítulo más reciente de El minuto que cambió mi destino, con el periodista, Gustavo Adolfo Infante, el actor y comediante, Gustavo Munguía, fue el invitado especial para compartir tanto de sus experiencias como su historia de vida.

En dicha entrevista el famoso actor y comediante de Televisa destacó el tema de las adicciones, Munguía comentó que en el medio artístico si existe esto, mientras que uno lo busque, pero que es algo posible de evitar.

Las adicciones de Gustavo Munguía

Por si fuera poco el reconocido comediante contó, que en el pasado llegó a probar de todo, como drogas y alcohol, sin embargo, detalló, que solo llegó a tener dificultades con el alcoholismo, pues esto fue algo que se convirtió en un factor constante por un tiempo, así lo detalló:

Yo tomaba yo todos los días y luego lo notas, porque invitas a alguien a comer y esa es una señal clara, pides una botella y lo que menos quieres es comer, lo que quieres es tomar, tomar y tomar, la justificación es la comidita, empezó a pasarme eso a mí.

En cuanto a cómo salió de sus problemática, el actor comentó, que logró superarse luego de acudirá Alcohólicos Anónimos, pero tras 10 años de no volver a beber, volvió a recaer al tomar dos cervezas, pero sin embargo, en esta ocasión no pudo consumir más y desde entonces ya no ha tenido la necesidad de hacerlo otra vez.

Cabe recordar que de Mexicali, Baja California viviendo la mayor parte de su vida en Ciudad Juárez; Gustavo Munguía demostró desde los 17 años su talento dentro del mundo artístico estudiando composición en la Universidad del Paso Texas hasta que tuvo su gran oportunidad participando en Valores Juveniles Bacardi, participó en el OTI representando a El Paso Texas donde logra grabar su primer disco.

¿Te gusta el tipo de comedia que hace Gustavo Munguía?