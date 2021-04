Televisa: Guapa actriz es acusada de maltratar a un niño autista

Virginia Ramírez es una famosa exconductora de Televisa, que después de que denunciara a su expareja, Miguel Serrano, de agresión física, ahora la acusan a ella de haber maltrato a un niño que padece de autismo.

Tal parece que después de que Virginia Ramírez empleara sus redes sociales para denunciar que Miguel Serrano, su expareja y exdirector del Heraldo TV, la agredió físicamente, ahora una supuesta amiga de la exconductora de Televisa la acusó de haber maltratado.

Hay que recordar que Virginia Ramírez hace un par de días dijo que Serrano la había golpeado señalando que además trato de irrumpir en su casa con Policías.

Pero eso no es todo, ya que por ello sentía miedo de su integridad y la de su hijo de cuatro meses, culpando a Serrano si llegaba a pasarle algo a ella y a su familia. Cabe mencionar que su expareja está siendo acusado de acoso sexual.

Virginia Ramírez es acusada maltratar a un niño autista

Ahora una supuesta amistad de la pareja dijo que la agresión se dio debido a que ella maltrata a su hijo mayor, el cual tuvo de una relación anterior y padece de una clase de autismo.

Virginia Ramírez, exconductora de Televisa

Aunque dijo que nunca lo ha golpeado, aseguró que siempre le grita y no quiere que Miguel pase mucho tiempo con él: Estuvo de malas todo el día y le empezó a gritonear y a reclamar a Miguel porque le pone más atención a su hijo mayor que al hijo que tiene con ella.

La fuente también dijo que hasta que hartó a Miguel, por lo que terminaron discutiendo muy fuerte. Todo se salió de control y llegaron a los golpes, pero fue de ambas partes. Virginia de Televisa fue quien se puso a aventarle lo que encontraba a su paso.

“Miguel se hartó de que ella trate mal a su hijo y no va a permitir que nadie le haga daño".

Pero eso no fue todo, también se relató que siempre que a Serrano le toca estar con su hijo ella se molesta y hace reclamos, además de que no le tiene paciencia al menor y no entiende su padecimiento, por lo que se la lleva gritándole.

Virginia Ramírez es acusada maltratar a un niño autista

Cabe destacar que la fuete ha dicho que a Virginia se le olvida que conoció a Miguel siendo papá y lo más grave de todo esto es que el niño tiene autismo, pero ella no entiende esa parte. Le grita, lo regaña, le prohíbe todo; eso sí, nunca le ha pegado.

