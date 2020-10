Televisa: Galilea Montijo fue INSULTADA por Gustavo Adolfo Infante ¡Palabrotas!

Televisa Galilea Montijo fue INSULTADA por Gustavo Adolfo Infante ¡Qué palabrota!

El periodista Gustavo Adolfo Infante se ha ido con todo contra la conductora Galilea Montijo, luego de un incidente en el Programa Hoy que no fue del agrado del periodista mexicano.

Resulta que recientemente Gustavo Adolfo Infante llamó majadera a Galilea Montijo debido a la manera en que trató a Shanik durante el segmento Las Calientitas del Espectáculo.

¿Por qué Gustavo Adolfo Infante insultó a Galilea Montijo?

Fue durante un segmento de esta popular sección que Galilea Montijo le recordó a Shanik el incidente de una manera hostil, lo que provocó que a la periodista se le cortara la voz. Todo inició hace unos días, cuando se conmemoró el primer aniversario luctuoso del Príncipe de la Canción, José José.

Hay que recordar que al programa Hoy acudió como invitada Anel Noreña, exesposa del cantante, en donde aprovechó la entrevista para informar al público que demandaría a la actriz Alejandra Ávalos por daño moral, debido a sus recientes declaraciones.

En ese momento en el que intervino la conductora Shanik Berman para señalarle que Ávalos no había dicho nada que no fuera verdad, y que realmente José Joel, hijo de Noroña y José José, no cantaba, afirmación que incomodó a Anel.

Es por eso que tras ver este momento en la televisión, el periodista y conductor Gustavo Adolfo Infante decidió emitir su opinión en Twitter y se fue con todo contra Montijo por el trato hacia Shanik: No soy abogado de nadie, pero que majadera y agresiva es Galilea Montijo con Shanik Berman. Se nota la mala onda en la pantalla.

TE PUEDE INTERESAR: Galilea Montijo muestra LO DE ATRÁS con atrevido escote ¡Riquísima!

Cabe destacar que los motivos que tuvo Gustavo Adolfo Infante para dar su declaración fue el tono pedante en el que “Gali” le recordó a Shanik el comentario que emitió aquel día sobre José Joel. Acto seguido a Shanik se le entrecortó la voz y aseguró que se disculparía con Anel Noreña ya que la considera una muy buena amiga.

“Te quiero pedir una disculpa, te lo suplico me perdones. Te ofendí a ti y ofendí a tu hijo ¿me puedes disculpar?”.

¿Crees que Galilea Montijo fue grosera con la periodista Shanik Berman?