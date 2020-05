Televisa: GUAPO actor revela que BLOQUEARON su carrera artística ¿Quién fue?

GUAPO actor de Televisa revela que BLOQUERON su carrera artística

Un famoso actor de Televisa está a nada de cumplir 30 años de carrera en el medio artístico y por ello ha revelado fuertes detalles sobre estos años que a brindado su talento como actor uno de los galanes de telenovelas.

Se trata del actor de origen peruano Jorge Aravena quien recientemente habló en entrevista de cómo se siente al respecto, sobre su ausencia en las telenovelas y cómo sobrelleva lo que él llama 'boicot' en su contra.

Hay que recordar que el actor comenzó su carrera en Venezuela en 1990, su primera telenovela se estrenó en 1992, para el 2006 participó en Las dos caras de Ana, lo que le valió conseguir un contrato de exclusividad con Televisa para coprotagonizar en México la telenovela Querida enemiga en el 2008, que fueron producidas por Lucero Suárez.

El destacado galán de Telenovelas continuó trabajando sin parar hasta el año pasado, cuando denunció por medio de las redes sociales que una persona con alto poder impedía que él formara parte de alguna producción, es por eso que conto como se sentía al casi cumplir 30 años de carrera actoral.

“Han sido años con momentos difíciles y momentos muy buenos, como todo en la vida, no solamente en la profesión, sino en la vida en sí. Mi mejor regalo por cumplir 30 años de carrera el próximo mes de septiembre, sería tener un papel importante en una telenovela, hacer algo fuerte que le guste al público, sería mi mejor regalo”.

En cuanto a su relación con Televisa dijo: “la exclusividad con Televisa ya no la tengo desde hace mucho tiempo. Hace mucho no tengo exclusividad con ninguna empresa, no estoy en ninguna producción. En este momento no estoy trabajando y no es por mí”.

El bloqueo a la carrera artística de Jorge Aravena

En la misma entrevista fue cuestionado sobre el bloqueo que ha tenido en el medio para no tener ningún contrato: “Si me preguntan por qué no estoy al aire no es por mí, obviamente que hay alguien con mucho poder que está poniendo un freno. Tengo claro que en algún momento voy a sacar todo lo que está pasando y por qué fue y todo lo sucedido.”.

El actor dejó en claro que ese problema es algo personal en su contra: “Ese es un problema hasta legal, simplemente estoy esperando, conozco a mucha gente que quiere atestiguar ante una corte. Está claro el asunto, privar del trabajo a alguien es penado por la ley”.

Cabe destacar que este actor de Televisa también ha participado en shows de renombre como el espectáculo 'Solo para Mujeres', en su última versión en México, uno de los más exitosos en la historia de la franquicia.