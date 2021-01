Televisa GUAPA conductora fue REGAÑADA por hacer casting en otra televisora

Televisa se pone muy severos con sus estrellas y es que recientemente ha resaltado que una famosa actriz, comediante y conductora de televisión fue duramente regañada por hacer casting en Unicable.

Se trata de la carismática Roxana Castellanos, conductora del programa Cuéntamelo ya! de Televisa, quien podría haber recibido tremenda regañiza por hacer un casting enuna televisora de la competencia.

Fue a través del canal de YouTube de El Argüende TV, la actriz y conductora de Televisa habría acudido a un casting en Unicable, sin avisar a Nino Canún, productor de Cuéntamelo ya!, pues se dijo la conductora de Televisa se entrevistó con Raquel Rocha, directora de Unicable, para algún proyecto en dicha televisora.

Es por esa situación que se ha resaltado que el productor del programa de revista y espectáculos tomó la acción de Roxana Castellanos como una grave falta de respeto, aseguró el famoso canal de YouTube.

Roxana Castellanos en Cuéntamelo Ya!

No hace mucho Roxana Castellanos en entrevista con Yordi Rosado, contó que el programa Cuéntamelo ya! habría sido una gran oportunidad en México, para darse a conocer como conductora.

La Rox, como le conocen de cariño, recordó el difícil momento que vivió cuando cancelaron el programa que grababa en Miami, por este motivo tuvo que regresar a México sin ningún proyecto en puerta, así lo detalló: De pronto, al año y medio de estar ahí, me habla mi ejecutivo y me dice: ‘Este cuento se acabó y no nada más se acabó, te tienes que ir de Miami porque no te vamos a pagar ni la renta.

Tal parece que después de la incertidumbre en la que estuvo, recibió una llamada de Nino Canún, para participar en ‘Cuéntamelo ya!’, trabajo que cambió su panorama en muchos sentidos.

TE PUEDE INTERESAR: Bella actriz OLVIDADA en Televisa REAPARECERÁ en TV Azteca ¡Mejor que nunca!

Cabe recordar en abril de 2020, las conductoras del programa ‘Cuéntamelo ya!‘, Roxana Castellanos, Odalys Ramírez, Cynthia Urías y Sofía Escobosa, se sometieron a un mes de cuarentena, tras el contagio por COVID-19 que sufrió Odalys.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.