Televisa GUAPA actriz tras ABUSO de drogas y cirugías, así luce ahora

Una exvedette y actriz mexicana que fue una de los bellos rostros en las pantallas de Televisa en programas como Siempre en Domingo y telenovelas, tuvo una dura etapa en su vida que la marcó de por vida y así luce ahora.

Se trata de la exvedette mexicana Olga Breeskin, quien estuvo bastantes años trabajando para Televisa, contó cómo ha logrado superar sus adicciones y su vida de excesos para encontrar la fe y llevar una vida tranquila tras abandonar la en mundo de los espectáculos.

Fue a través de una entrevista con la revista TVyNovelas, que la violinista aseguró que a sus 69 años está feliz y que tras vivir un infierno y enfrentarse a unos episodios muy oscuros en su vida, ahora se siente completa. Además, se sinceró y reveló si estaría abierta al amor.

Los duros momentos de la actriz de Televisa

Olga Breeskin

Con muchos pormenores la actriz de Televisa, contó que cuando estaba en la televisión y bailaba, cayó en las garras de las drogas y el alcoholismo e incluso de la prostitución. Además de que con el tiempo se hizo varias cirugías y quedó casi irreconocible.

Por otro lado Olga reveló que su adicción a la cocaína y sus vicios fueron tan fuertes que la llevaron a perder todo y quedarse sin casa, sin auto y sin dinero. Sin embargo, logró darle un giro a su vida al convertirse a la fe cristiana en el 2008.

Fue a partir de su inmersión en la religión que entonces asegura que disfruta de una vida tranquila dedicada a Cristo y que lo que más agradece es que al haber dejado atrás sus vicios pudieron recuperar a su hijo Alan, de quien se distanció durante seis años.

Actualmente, Breeskin dijo que ya estaba acostumbrada a vivir rentando de cuarto en cuarto y donde podía, ya que no tenía casa. Apenas hace 5 años que la tuvo de vuelta: Asistí con Don Francisco, el cual me abrió las puertas para este ministerio que lleva 10 años, pero recuerdo que no fue fácil digerir lo que me estaba preguntando en vivo ese día y yo le contesté con la verdad.

Cabe destacar que hoy en día su vida cambió completamente y ahora vive una vida tranquila, de paz, de gozo, contenta, pues agregó que ahora tiene su casa propia, que aunque es pequeña y sencilla, no necesita más para vivir dignamente.