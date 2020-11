Televisa: GUAPA actriz ABORTÓ y fue abandonada por su novio ¡Devastada!

Televisa GUAPA actriz exhibe TRAICIÓN de su novio ¡Devastada!

Una famosa actriz de Televisa ha dejado con el ojo cuadrado a sus fans, pues recientemente preocupó a sus seguidores luego de explotar contra su pareja en Instagram y exponerlo de infiel.

Resulta que luego de que explotara en sus historias de Instagram contra su pareja, acusándolo de serle infiel, esta bella actriz ha hecho una fuerte confesión que nadie se esperaba.

Se trata de la guapa actriz Sara Maldonado, quien estuvo en telenovelas de Televisa como Clase 406, Mundo de Fieras y Tormenta en el paraíso, quien dio a conocer que su novio Juan Sebastián Ávila le fue infiel con una mujer en Tulum mientras ella se recuperaba de coronavirus.

En esta ocasión Sara Maldonado exigió que se revelara la identidad de esta persona y mencionó que su pareja argumentó que lo hizo por estar bajo la influencia de drogas.

La fuerte confesión de Sara Maldonado

Pero si fuera poco, la actriz de Televisa, también declaró que perdió al bebé que procrearon juntos hace unas semanas, sin embargo, dijo que él la abandonó el siguiente día para irse a trabajar mientras ella caía en una profunda depresión.

Al parecer la actriz decidió borrar todo, aunque las capturas de lo que escribió ya estaban por todas las redes sociales, pero preocupó a sus fans, ya que publicó un mensaje en el que se vio devastada y con lágrimas en los ojos en una fotografía:

Pido disculpas por mi vulnerabilidad a esta situación, soy un ser humano y estoy en circunstancias no tan positivas como deseara.

En otra imagen la guapa Sara Maldonado expresó otras palabras: El dolor y la angustia me cegó. Retiro todo lo escrito y que lo que yo sienta me lo trague y amor a cualquier ser que le haya incomodado mi libre expresión, no vaya yo a perder un chin...".

Cabe destacar que la actriz borró todas las publicaciones de nueva cuenta. Por su parte, su expareja también borró todas las fotografías de su cuenta de Instagram y aún no ha habido más información sobre el estado de la actriz y la postura del empresario respecto a este escándalo.

