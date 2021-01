Televisa GALÁN de telenovelas salvó de la MUERTE a Verónica Castro ¡En shock!

Una nueva polémica está recorriendo los pasillos de Televisa, úes recientemente un galán de Telenovelas ha hecho una fuerte confesión sobre la actriz Verónica Castro y ha dejado impactado a todo Televisa.

Se trata del apuesto actor Juan Soler, quien confesó en entrevista con el programa Hoy, que le salvó la vida a Verónica Castro luego de que la actriz tuviera un terrible accidente mientras grababa una novela de Televisa.

¿Cómo salvó Juan Soler a Verónica Castro?

Por lo que contó el actor, se resaltó que le salvó la vida a la aclamada artista, Verónica Castro, cuando ambos participaban en la telenovela Pueblo chico, infierno grande, la cual se estrenó en Televisa durante el año 1997.

Fue en una entrevista exclusiva al programa Hoy en donde el galán argentino brindó y contó que la madre de Cristian Castro estuvo a punto de sufrir un trágico accidente a caballo en una de las locaciones de este melodrama, así lo detalló:

Paramos los dos caballos frente a cámara, yo me bajo, y cuando me doy la vuelta por en frente del caballo, y mi caballo le patea las verijas a la yegua (que llevaba) Verónica… y la señora vuela en el aire, yo estaba ahí, así que pude cacharla.

Pero eso no fue todo, pues Juan Soler resaltó que esta no fue la única vez que la vida de La Vero corrió peligro, pues ella no permitía que otra actriz grabara las escenas de riesgo.

Es por eso que el exesposo de Maki Moguilevsky también añadió: En la escena del río quedamos enganchados los dos sin ropa, enganchados en la soga, yo monto muy bien a caballo, y teníamos una escena donde yo la sacaba de la ventana y la tiraba arriba del caballo, y la señora dijo ‘no, si Soler la hace yo también la hago con él.

Por último, Juan Soler manifestó su respeto y cariño para Vero Castro y externó sus deseos de volver a trabajar junto a ella: Siempre dije que es de las actrices más profesionales con quien yo he trabajado, era increíble, con ella aprendí muchas cosas, era increíble uno llegar al set y la señora estudiada, cambiada, lista, entrona para todo.

