Televisa GALÁN de telenovelas pide matrimonio a su novia ¡Mágico!

Un apuesto actor de Telenovelas de Televisa ha hecho una mágica pedida de matrimonio a su novia y ha caudado furor entre sus fans, ya que han considerado que ha sido lo más romántico en la vida del actor y su novia.

Se trata del actor Juan Diego Covarrubias, quien actualmente participa en la telenovela Vencer el desamor, le pidió matrimonio a Renata Haro. La romántica propuesta ocurrió en la playa, donde ambos se encuentran de vacaciones.

¿Cómo fue este romántico momento?

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde quedó captado el momento más romántico de sus vidas, pues el actor de 33 años compartió el instante en el que su pareja le da el sí, mientras ambos decidieron practicar paracaidismo frente al mar, pero todo era parte del creativo plan de Juan Diego Covarrubias.

Hay que destacar que el guapo Juan Diego fue el primero en aterrizar e inmediatamente se quitó el arnés de seguridad para esperar a su futura esposa. Renata pisó tierra unos cuantos minutos después y se encontró con la sorpresa: un letrero gigante con la pregunta "Marry me? (¿Te casas conmigo?)", acompañada de un corazón.

Pero no faltaron malos detalles pues el actor de Televisa de rodillas y con el anillo de compromiso listo, su prometida llevó las manos a su rostro para después sellar el momento con un beso y un abrazo. Al final del clip, Juan Diego de Televisa gritó emocionado "¡Dijo que sí!".

Cabe recordar que el pasado 25 de noviembre, los ahora prometidos confirmaron el nacimiento de su bebé, Renatita, quien de hecho ya tiene su propia cuenta de Instagram. Juan Diego Covarrubias aseguró que la pequeñita llegó a cambiarles la vida para bien y se mostró feliz de presentarla a sus seguidores.

Les presentamos a Renata Covarrubias Haro. Llegó a cambiarnos la vida de manera radical, pero obviamente para bien. Honestamente yo no entendía cuando mis papás me decían que cuando yo tuviera a mis hijos iba a entender cuánto ellos me amaban a mi, ahora que por fin Renata está con nosotros ya lo siento y lo entiendo con todas sus letras, no podemos estar más felices de conocerla y de tenerla en nuestros brazos para llenarla de amor y muchísimos besos.

