Televisa: GALÁN de Telenovelas fue vetado por DENUNCIAR acoso sexual

Han sido varios los casos que se han visto involucrados en el medio artístico, en los que se presenta la lamentable situación del acoso sexual, por ello ahora ha tocado el turno el turno de contar la historia de uno de los grandes galanes de telenovelas que paso por ese lamentable hecho.

Se trata del actor Carlos Peniche, un galán de telenovelas, que se negó a tener relaciones a cambio de un papel y fue vetado de Televisa; después sobresalió que cayó en un alcoholismo que lo hizo perder todo hasta volverse indigente.

Hay que recordar que Carlos Peniche, hijo de la actriz Alejandra Peniche y sobrino del actor Arturo Peniche y Flavio Peniche, pasó de protagonizar papeles en telenovelas a vivir en las calles pidiendo dinero como indigente, todo a causa de los vicios y crueles giros del destino.

En alguna ocasión el actor expresó que la presión de estar en el medio como la mayoría de su familia fue demasiada, por lo que entró a Televisa, donde estuvo seis años estudiando con los mejores maestros y fue así que se lanzó a ser parte de la farándula mexicana.

El acoso que sufrió el actor de Televisa

Carlos Peniche debutó en 1996, con su primera telenovela en Televisa Mi Querida Isabel, con un papel secundario, según contó, en el 2000 fue acosado sexualmente mientras grababa la novela La Casa en la Playa por el fallecido director Enrique Gómez Vadillo (acusado de varios famosos más de hacer lo mismo), así lo narró el actor:

“Me dijo 'No va a haber contrato, si no te acuestas conmigo. Yo me acuesto con todos mis actores y tú me gustaste desde que te vi en 'Posdata', me enamoré de ti', en donde hice un desnudo. Me dijo 'si no subes al hotel se acaba tu personaje y yo te saco' y sí lo hizo".

Cabe mencionar que el actor de Televisa, reveló que estando adentro de la televisora y "con todas las prestaciones" decidió exhibir al director y eso le costó "un veto de por vida" de Televisa y lo dejaron sin nada.