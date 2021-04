Televisa: Filtran imágenes de Livia Brito en La Desalmada

Livia Brito está conquistando las redes y es que recientemente se ha dado a conocer las primeras imágenes de la actriz cubana en el set de grabación de la nueva telenovela de Televisa, entre otras fotos.

La cubana será protagonista de la nueva telenovela de Televisa, historia que encabeza la actriz de origen cubano junto al galán de moda, José Ron, mismo que en esta ocasión ha compartido las exclusivas imágenes

Hay que recordar que la guapa Livia Brito y José Ron comparten nuevamente set de grabación en esta historia a 7 años de haber protagonizado juntos el exitoso melodrama Muchacha italiana viene a casarse.

Livia Brito en nueva telenovela de Televisa

Otras fotos de actores de La Desalmada

Por su parte el actor mexicano también se dejó ver en el set de grabación en compañía de la actriz venezolana Kimberly Dos Ramos, con quien trabajó en la nueva versión de Rubí y ahora será su antagonista.

Kimberly Dos Ramos en Televisa

Otras de las que se luce en las imágenes es la hermosa Marjorie de Sousa, quien derrochará belleza y sensualidad como la villana de la telenovela, mientras que la historia que tiene de lo más contenta a la actriz venezolana, como muestra la inmensa sonrisa con la que posa.

El apuesto Fernando Noriega y Julio Bracho vuelven a coincidir en el set de grabación de la telenovela de Televisa, historia a la que se incorporó recientemente Noriega en sustitución de Gonzalo Peña.

Julio Bracho y Fernando Noriega

La vida me vuelve a juntar con este gran actor y compañero. Me emociona mucho y me trae tantos buenos recuerdos como seguramente a ustedes, escribió el apuesto Fernando Noriega en su cuenta de Instagram.

Se ha resaltado que mientras que en las escenas todo era llanto y sufrimiento, en el detrás de cámara del drama de suspenso de Telemundo abundaba la diversión entre sus actores.

Cabe destacar que también la actriz mexicana Claudia Martín, posó desde su camper durante un descanso de las grabaciones de la telenovela de Televisa .