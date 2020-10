Televisa Famoso actor fue VETADO e intentó SUICIDARSE ¡Revelador!

Este famoso actor de fue vetado de Televisa e intentó suicidarse tras fuertes problemas en su vida y ahora ha hecho fuertes declaraciones de lo que ha sido su vida rodeada de polémicas.

Se trata de Mauricio Islas, un famoso actor que llegó a ser una de las grandes estrellas de Televisa, sin embargo, al día de hoy tiene las puertas cerradas de dicha televisora tras ser vetado de forma inesperada.

Fue recientemente que Mauricio Islas charló con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino, que se transmite por Imagen Televisión, en donde el actor recordó el veto que tiene en Televisa.

La historia de Mauricio Islas en Televisa

De acuerdo con Mauricio, hace unos años en la televisora existía una pirámide que ubicaba a los actores según los horarios en que tenían éxito con el público: Era como ibas subiendo tu trabajo, tu estatus, trabajar a las nueve de la noche y tener novelas exitosas era importante.

El actor de Televisa contó que tras formar parte de la telenovela Amor real, tuvo un encuentro con los altos ejecutivos de Televisa, donde les expresó sentir que su trabajo había dado un brinco y deseaba estar en el grupo de los actores mejor pagados.

Entre otras cosas que ha dicho el actor manifestó que al estar en ciertos horarios en la televisora, también incidía en el salario que se percibía.

Hay que destacar que tras este seceso a Mauricio Islas le surgió un fuerte conflicto con Televisa que lo llevó a ser vetado. Aunque Gustavo Adolfo Infante trataba de sacarle más información al respecto, el actor no quiso profundizar en el tema porque no sabe qué pueda pasar mañana, seguimos (vetados) creo.

Desafortunadamente no nos logramos poner de acuerdo, en particular con un ejecutivo de ahí, las circunstancias no se pusieron fáciles. Era un momento de decisión, quedarme en algo que yo no creía que era justo por lo que venía haciendo, lo que decían los números, los ratings, respeté las decisiones y los puntos de vista y eso me llevó a tomar una decisión.

Mauricio Islas

Cabe destacar que tras una serie de problemas, el actor Mauricio Islas llegó en algún momento a pensar en el suicidio: La mayoría de la gente en algún momento de su vida, piensa ‘ya no quiero estar aquí,’ no es que haya pensado en hacerlo o lo haya planeado, lo pensé en un momento muy difícil de mi vida.

¿Crees que Mauricio Islas perdió fama tras abandonar Televisa?