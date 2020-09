Televisa Famoso actor SIN PIERNA queda desempleado tras 44 años en la TV

Este querido primer actor de Televisa se sincera con TV Azteca y cuenta su dura historia de vida tras perder una pierna y quedarse sin trabajo: además de una vida entre vicios y tragedias.

Se trata del primer actor Jaime Garza, quien tiene una larga trayectoria en las telenovelas, teatro y cine, ha enfrentado un duro panorama tras perder su pierna, problemas de salud y su lucha contra el alcoholismo.

La triste situación de Jaime Garza

Resulta que el histrión de 66 años pasó de ser uno de los galanes más cotizados de Televisa a quedarse sin trabajo tras sufrir un derrame cerebral que casi lo lleva a la muerte en 2010.

Por si fuera poco también atravesó la pérdida de la pierna derecha en 2014, derivado de las secuelas que le dejó un accidente en motocicleta que tuvo en su juventud y la diabetes, misma que fue detonada por su vicio, así lo detalló en 2019:

Estoy desempleado, la amputación de mi pierna me limita un poco, pero voy a tratar este año de reaparecer en teatro o televisión. Quiero trabajar, que me vean porque luego llega el olvido, llegan otros actores y la gente ya no se acuerda de ti.

Más recientemente a sus 47 años de trayectoria, 44 en Televisa, el actor se sinceró con TV Azteca para el programa dominical En sus batallas, donde abrió su corazón sobre sus problemas de salud, sus excesos, su divorcio de Rosita Pelayo derivado de su alcoholismo y el accidente de Viridiana Alatriste, quien era su novia al momento de su muerte:

¡Este domingo #EnSusBatallas conoce la historia de vida del actor Jaime Garza! ������



Lamentablemente la apariencia se ha deteriorado con los años y por los múltiples problemas de salud, sin embargo, desea que lo contraten y continuar activo, pues actualmente se ayuda de una prótesis y un bastón para caminar.

Cabe destacar que la vida no ha sido nada fácil para el actor de Televisa, sobre todo tras perder su pierna, sin embargo, ha comentado en otras entrevistas que aún tiene mucho para dar, aunque su última aparición en televisión fue en Televisa en 2017, al incorporarse al elenco de El bienamado.

