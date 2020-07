Televisa: Famosa actriz se ARRANCÓ los implantes ¡Le hacían daño!

Televisa: Famosa actriz se ARRANCA los implantes ¡Le hacían daño!

Ha salido a la luz que una famosa actriz de Televisa ha decidido arrancarse los implantes de sus pechos, ya que le generaron preocupantes problemas de salud, que le permitieron tomar dicha decisión.

Se trata de la actriz Verónica Montes, quien actualmente participa en la serie Promesas de campaña con el personaje Victoria Ávila, se quitó los implantes de busto tras presentar algunas complicaciones de salud.

La también modelo compartió un video a través de su cuenta en Instagram, en el que contó cómo después de dos operaciones fallidas, tomó la decisión de quitarse los implantes.

¿Por qué se quitó los implantes?

Verónica Montes de Televisa explicó para una entrevista con la revista TVNotas, que se aumentó el busto cuando era muy pequeña y apenas comenzaba su carrera artística.

“Yo me los puse porque estaba muy inmadura, tenía apenas 18 años”.

La bella actriz de Televisa detalla que desde temprana edad decidió usar los implantes: Empezaba mi carrera; me decían que si tenía el busto grande o implantes, iba a tener más chamba, así que me puse los implantes en Estados Unidos.

En lo que fue su experiencia la actriz de Televisa contó que en principio que se sintió extraña con el tamaño de los implantes que le pusieron y que, incluso, ella no los eligió, sino el doctor: Me sentí muy rara. Sí me dolió mucho y era muy extraño traer algo que no era de mi cuerpo; eran muy pesados y yo no había elegido el tamaño.

Nada sucedió como esperaba del todo, pues la actriz contó que aunque se sentía muy contenta con cómo lucía, empezó a dudar de permanecer con los implantes luego de presentar algunos inconvenientes de salud: Había estado perfectamente bien, hasta que me dio una reacción y me dolían mucho y me picaban, era muy incómodo.

Cabe destacar que la actriz peruana contó siempre tuvo molestias, pues los implantes se le pegaban a los músculos: Desde que me operaron sentí molestias, pues me dolían y se me pegaban a los músculos. Me dolía mucho con ciertos movimientos y pensé que tendría que esperar de tres a seis meses en lo que me adaptaba, pero no.