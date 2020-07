Televisa: Famosa actriz ni en APPS DE CITAS le hacen caso ¡Fracaso total!

Lisset es una famosa cantante originaria de Guadalajara que siempre se ha visto en vuelta en polémicas con sus parejas sentimentales, por ello actualmente no ha sido la excepción y también ha revelado su fracaso en las aplicaciones de citas.

Es así que recientemente, durante una entrevista para Sale el Sol, la cantante y actriz mexicana, Lisset, admitió que tuvo que recurrir a las aplicaciones de citas para conseguir una pareja, luego que descartara esta posibilidad.

La mala suerte de Lisset en las aplicaciones de citas

Resulta que en esta ocasión la intérprete de Televisa manifestó que todavía le parece extraña la idea de buscar una relación sentimental por esa vía, habló de su experiencia al recurrir a este método para encontrar el amor.

En algún momento sí (las he usado), fue de risa loca, fue en una que ni conocía y esto te lo puedo decir sin empacho porque es de risa loca la experiencia.

Pero eso no fue todo pues, sobre su cambio de opinión con las aplicaciones, Lisset explicó: Dije, me voy a divertir un rato, o sea igual no estoy interesada en tener una relación, ni nada, pero voy a ver de qué se trata esto para que no me esté contando todo el mundo.

Hay que destacar que Lisset de Televisa también aclaró que la fue otra razón por la que dejó de usar dicha aplicación: El tercer día me quiero meter y que me la bloquearon ¡me bloquearon la cuenta!, porque la denunciaron que porque era falsa.

Cabe destacar que tomando con humor su mala suerte en el aspecto sentimental, la también cantante añadió: ¡o sea que yo tengo mala suerte en el amor hasta en las aplicaciones!, no creen que yo esté sola y no encuentre novio.