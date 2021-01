Televisa: Estos famosos se lanzan como CANDIDATOS en las próximas elecciones

Televisa está causando polémica, ya que varios famosos que han estado en sus proyectos han resaltado en el mundo de la política como candidatos para las próximas elecciones en México.

Hay que destacar que comienza el registro rumbo a las elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio y en donde se votará por las diputaciones federales, gubernaturas, ayuntamientos, cargos auxiliares y alcaldías.

Es por eso que ahora lo que ha tomado por sorpresa a muchos es que de nuevo salen a relucir nombres de figuras de la farándula, en especial famosos que han estado en proyectos de Televisa.

Los famosos en la política mexicana

Entre ellos ha sobresalido, Carlos “Quico” Villagrán, pues el famoso comediante se registró como precandidato para contender a la gubernatura de Querétaro; el actor tiene la intención de buscar la presidencia municipal por el partido local a través del partido Querétaro Independiente.

Carlos Villagrán

En conferencia de prenda Villagrán expresó: Después de 50 años de hacer reír a la gente me encuentro en otra plataforma, que me hace un honor tremendo.

Otra de las que ha sorprendido la actriz Gabriela Goldsmith, quien anunció que se sumará a la contienda por la diputación federal de la mano del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). La mujer de 57 años es actual funcionaria del ayuntamiento de Naucalpan en el Estado de México.

En Twitter expresó lo siguiente: Gracias a mis amigos de Morena quienes han depositado su confianza en mí y que hoy me han permitido que me inscriba y me registre como precandidata, aspirante a la candidatura.

Gabriela Goldsmith

Pero eso no es todo, pues el polémico Alfredo Adame ya está en campaña volanteando en la delegación Tlalpan ya que busca ser coordinador en la alcaldía. El actor está trabajando con el Partido Redes Sociales Progresistas y esta no sería la primera ocasión que está tras un hueso político.

También ha resaltado la guapa Sugey Ábrego por su parte está colaborando con el Partido Verde Ecologista para poder ser alcaldesa en Benito Juárez, en la Ciudad de México; aunque hasta el momento no se confirmado o se ha hecho el registro pertinente para conseguir un puesto en las elecciones de 2021.

Por último se encuentra, el Pato Zambrano en Nuevo León está buscando la diputación del distrito tres en el norte de México; en esta ocasión irá con el Partido Revolucionario Institucional- Mientras que el conductor y actor Fernando Lozano hace lo propio en Nuevo León pero en el distrito once.

