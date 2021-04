Televisa: Este es su nuevo reality show para destronar a Tv Azteca

Televisa ya está echando “toda la carne al asador” para competir con TV Azteca y ganarse la preferencia del público mexicano que ha caído rendido al formato de reality show.

Tal parece que Televisa de la mano del productor Rubén Galindo, preparan El Retador, el programa que iniciará, tentativamente, cuando se terminen de transmitir las cinco galas de Me Caigo de Risa, por el Canal de las Estrellas.

La fecha de estreno de este reality show no se sabe aún, pero es el que sustituirá a Me Caigo de Risa en el horario prime time nocturno de los domingos, por lo que de no haber cambios el programa de Rubén Galindo podría estar estrenando el 2 de mayo.

En ese horario podrá competir directamente con Survivor México, en la carrera por imponerse en el horario estelar dominical de Tv Azteca.

Otro de los fuertes rumores que han sonado sobre este nuevo programa es que probablemente Lola Cortés sea parte del reality show como jueza de la emisión; papel que desempeñó magistralmente cuando fue coach en La Academia, en las primeras generaciones de la emisión de Azteca.

¿De qué tratará El Retador?

El Retador se ha resaltado que se basará en un formato similar israelí que lleva por nombre “The Four”, y que consiste en una competencia de talentos. De hecho, los famosos invitados, conocidos como retadores, deben esperar su turno para cantar/actuar en una sala de espera.

Hay que destacar que los retadores deberán cantar frente a una audiencia completamente en vivo y esperar las feroces críticas de los jueces, conformados por experimentados artistas de la industria del espectáculo.

Ellos decidirán qué retadores medirán fuerzas contra los conocidos como “Los Cuatro”, mientras que los participantes de “The Four” pertenecen a todo tipo de géneros musicales y deben vencer a otros artistas para mantener su lugar como parte de “Los Cuatro”.

Cabe destacar que el reality consta de seis semanas, y al final el último cantante que se encuentre en el grupo de “The Four” es quién ganará la competencia.

