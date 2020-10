Televisa: Este GUAPO actor ha revelado por quiénes ha sido acosado ¡En Shock!

Este guapo actor y comediante de Televisa ha dejado impactados a sus fans al revelar quienes lo han acosado y no es para menos que dicha revelación ha dejado a sus fans están en shock.

Se trata de del reconocido actor y comediante Ariel Miramontes, mejor conocido como, Albertano, quien contó a De Primera Mano que debido a su galanura, quiénes lo han acosado en el Metro de la Ciudad de México

Hay que destacar que se ha dado conocer recientemente que Albertano, tendrá un papel importante en la siguiente puesta en escena de A oscuras me da risa, obra de teatro donde reveló que saldría en paños menores.

En el programa de espectáculos, De Primera Mano, el comediante de Televisa dio a conocer que se encuentra demasiado entusiasmado por esta nueva oportunidad laboral, luego de que se reabrieran los teatros en la Ciudad de México.

¿Por quiénes ha sido acosado Albertano?

Entre otras cosas que Albertano contó a De primera mano, dijo que debido a su galanura ha llegado a ser acosado en el Metro de la capital, pues mencionó que señoras grandes le han dado sus nalgadas al agarrarlo desprevenido, así lo detalló:

Si me han faltado al respeto y no es que no me dé a respetar, de repente en el Metro sí, hay señoras que me han dado de ‘¡Órale! Sabroso, me dicen. Y te voy a ser honesto, no han sido señoritas, señoras madres de familia, bueno una hasta llevaba a un chamaquito, un nietecito de la mano y no le importó.

Cabe destacar que el personaje de Albertano Santa Cruz es muy popular en la televisión mexicana y el cual apareció por primera vez en el programa de comedia María de todos los Ángeles y es interpretado por el actor Ariel Miramontes, quien también se unió a la red social, TikTok y ha hecho videos muy recurrentes y divertidos.

¿Crees que Albertano es un “desata pasiones” por su galanura?