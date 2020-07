Televisa: Esmeralda Pimentel SIN ROPA demostró su amor propio ¡Ardiente!

Televisa: Esmeralda Pimentel SIN ROPA lució sus estrías ¡Sin pena y sin pudor!

Esmeralda Pimentel es una bella actriz que ha participado en múltiples producciones de Televisa y recientemente ha impactado al posar sin ropa para la revista Beauty Junkies, en una edición dedicada a fomentar el amor propio.

Es por eso que la bella actriz con el firme propósito de promover la aceptación, el amor propio y la belleza natural de las mujeres, posó sin ropa para la revista Beauty Junkies, fotografías en las que no dudó en mostrar con orgullo las estrías que marcan su piel.

Las estrías de Esmeralda Pimentel

La imágenes fueron difundidas a través de sus historias de Instagram, la artista compartió la publicación que realizó la revista de su portada del mes de julio, un número que exhorta a las mujeres a abrazar su cuerpo e imagen tal cual son, a encontrar en las 'imperfecciones' lo que las diferencia del resto y a no caer en lo insano de los cánones de belleza irreales.

La directora de la revista reveló las peticiones especiales que la actriz le hizo sobre la sesión fotográfica para la edición, pues así lo expresa en la descripción de un post con las fotografías de la actriz de Televisa:

Cuando le conté mi idea de estas fotos a mi querida amiga @EsmePimentel inmediatamente me dijo que sí, con una condición: 'No quiero makeup, styling ni retoque y quiero que se vean mis estrías. Que todas las #Beauties me vean como soy'. Y es así como hicimos esta portada, la increíble sesión de fotos y la entrevista tan poderosa y honesta que verán en este mes.

Hay que destacar que Esmeralda Pimentel ya había acaparado titulares hace unas semanas por su forma de promover el amor propio, pues al pie de una imagen en la que mostró sus estrías, la actriz habló sobre lo que no es natural y cómo los estándares de belleza pueden afectar a las mujeres, así lo describió en ese entonces:

Tener estrías es natural. Tener celulitis es natural. Tener arrugas es natural. Tener vello es natural. Ser imperfect@s es natural. Que el sistema intente convencernos de que no es así y nos esclavicemos persiguiendo estándares de belleza tóxicos, atentando contra la naturaleza de nuestros cuerpos, gastando nuestro dinero, tiempo y energía, y modificándonos al punto de llegar a rechazar lo que somos: ¡NO ES NATURAL!.